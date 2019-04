El cuidado no profesional a dependientes cuenta otra vez a efectos de jubilación Desde el 1 de abril puede cotizar a la Seguridad Social sin coste, como hacía hasta 2013, ya que los gastos los ha vuelto a asumir el Estado JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 16 abril 2019, 01:06

Los 21.400 vascos que cuidan a dependientes de forma no profesional pueden beneficiarse desde el 1 de abril de una medida que les permitirá cotizar a efectos de jubilación y además sin coste para ellos ya que lo asume la Administración General del Estado. Este colectivo representa al 14% de los 152.200 que están ocupados a tiempo parcial en Euskadi, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ejecutivo central prevé destinar 315 millones de euros calcula que podría beneficiar a más 180.000 personas en toda España.

Ya en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que recuperaría esa cotización gratuita eliminada en 2013 por el Ejecutivo de Rajoy. De hecho, Sánchez incluyó la medida en los frustrados Presupuestos Generales para 2019, pero finalmente se vio obligado a recurrir a un real decreto el pasado 1 de marzo. Según informó ayer la Delegación del Gobierno en el País Vasco, se engloba entre otros « pasos urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo». «Los cuidadores no profesionales de beneficiarios de la ley de dependencia pueden suscribir desde el 1 de abril un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar las cotizaciones, como venía ocurriendo hasta su eliminación». A partir de ahora volverán a correr a cargo de la Administración General del Estado y «no generan coste alguno al cuidador no profesional». Según destacaron desde el Ministerio de Trabajo, «la principal ventaja para los cuidadores no profesionales, mayoritariamente mujeres, es que de esta forma los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la jubilación o la incapacidad permanente».

Este convenio está pensado para las personas que «están designadas como cuidadoras no profesionales en el Programa Individual de Atención (PIA) que elaboran los servicios sociales municipales». Hay dos requisitos indispensables: que la cuidadora no esté dada de alta en la Seguridad Social en ningún régimen a tiempo completo ni en desempleo y, por otro lado, que la persona a quien se ayuda «tenga reconocida la prestación de dependencia».

Hay que solicitarlo

Cabe destacar que no es automático, sino que es necesario solicitarlo. Hay que completar un formulario disponible en las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social y también es posible hacerlo a través de la sede electrónica en el epígrafe 'Alta en Convenio Especial', siempre que se disponga del certificado electrónico. Los convenios suscritos antes del 1 de abril «continuarán vigentes y ya no tendrán coste para el interesado». Quedaban apenas 7.460 personas en toda España acogidas al Convenio Especial de Cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. ¿Por qué eran tan pocos? La Ley de Dependencia estableció, por primera vez, una prestación económica para el cuidador que cotizaba para su futura pensión, pero a los numerosos recortes y altos copagos siguió la eliminación de la cotización gratuita. En agosto de 2012 había 177.348 cuidadores inscritos, pero la mayoría se fue dando de baja, hasta llegar a los 7.460. Ese pequeño grupo sirve para esbozar su perfil: 6.640 -el 89%- son mujeres y sólo 820, el resto, son varones. La mayoría, de entre 50 y 66 años, tiene lazos familiares con el dependiente.

La Administración corre con la cotización mínima -el llamado en el argot 'tope mínimo del régimen general'- y si algún cuidador desea aumentarlo lo asume por su cuenta. Los principales motivos para la extinción del convenio son que el cuidador cumpla 65 años o se jubile, que reciba la incapacidad permanente de viudedad o que fallezca el dependiente.

