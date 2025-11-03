Cortes de carretera mañana en Cruces por la huelga de técnicos sanitarios El martes se celebra la última de las cuatro jornadas de paros de este colectivo

Mañana martes se celebra la cuarta y última jornada de la huelga de técnicos sanitarios. En Bizkaia los organizadores han convocado una serie de cortes de carretera en el entorno del hospital de Cruces a partir de las 10 de la mañana y una concentración de protesta una hora después ante el centro sanitario.

Los paros están teniendo un seguimiento significativo por parte de los profesionales, pese a que, como aseguran los convocantes, Osakidetza ha aplicado unos servicios mínimos «abusivos y desproporcionados». El primer día de las movilizaciones, el pasado jueves, el seguimiento oficial, según Salud, fue del 33% de estos profesionales. Este lunes se situó en un 28%. Aunque los convocantes sostienen que la huelga está siendo secundada por un porcentaje bastante más elevado. En Osakidetza trabajan como técnico sanitario unos 2.000 profesionales. Buena parte de ellos, unos «600» según la comisión que agrupa a estos profesionales, se concentraron el viernes en Lakua ante la sede del Gobierno vasco para reclamar una serie de mejoras.

De lo que aún no hay datos oficiales aún es del número de pruebas o analíticas que se han quedado sin realizar durante estos días. Desde el sindicato ESK sostienen que han sido numerosas las extracciones de sangre que no se han realizado ante el riesgo de que no pudiesen ser analizadas. También denuncia esta central que durante estas jornadas profesionales médicos han llevado a cabo analíticas que les correspondían efectuar a técnicos de laboratorio en huelga, un hecho que consideran «intrusismo profesional».

La labor de estos profesionales es clave a la hora de poder realizar cualquier diagnóstico. Son los encargados de realizar numerosas pruebas de imagen (mamografías, resonancias, radiografías...) esenciales para detectar o comprobar la evolución de diferentes patologías. También se encargan de procesar las biopsias, ayudar en la aplicación de tratamientos frente al cáncer o acondicionar muestras de sangre, tejidos u orina para su análisis entre otras serie de funciones. Técnicos sanitarios son los de rayos, radioterapia, medicina nuclear, anatomía patológica, laboratorio o documentación sanitaria.

Entre las principales peticiones de este colectivo se encuentra la homologación de su titulación a nivel europeo y la creación de un grado universitario. A día de hoy esta formación se imparte como una FP, pero los profesionales sostienen que la enseñanza universitaria les permitiría adquirir los conocimientos necesarios para los avances que ha experimentado su profesión al ser más extensa en el tiempo.

También solicitan que el Ministerio de Sanidad incluya su categoría laboral dentro del grupo B de las profesiones sanitarias, en la actualización del Estatuto Marco en el que trabaja la Administración central. Algo que está pendiente desde 2007. Los profesionales estiman que, de hacerse efectiva esta reclasificación, verían mejorado su sueldo. Aunque en la mesa sectorial celebrada la pasada semana Osakidetza trasladó a los sindicatos que este cambio no tendría efectos retributivos sobre la plantilla de técnicos sanitarios, ya que el aumento que pueda aplicarse al sueldo base les sería restado de alguno de los complementos que perciben, según indica ELA que la dirección de Osakidetza les trasladó en ese foro.