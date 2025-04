El consejo del psiquiatra Alejandro Martínez Rico para ser más feliz: «Solo hay que dedicar 5 minutos a la semana»

Leire Moro Jueves, 17 de abril 2025, 11:16 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

Cada vez las personas se abren más para hablar de la depresión o de emociones negativas como la tristeza. El psiquiatra Alejandro Martínez Rico, en una de sus muchas publicaciones en redes sociales, ofrece un pequeño consejo para «ser más feliz». Un ejercicio que tan solo conlleva cinco minutos de dedicación a la semana.

Son muchos los profesionales que recomiendan la meditación para ayudar a gestionar las emociones y a controlar la ansiedad. Pero el doctor Martínez, conocido como @alejandropsiquiatra, recomienda una meditación en particular. «Hay una meditación que es superpotente y que yo, como psiquiatra, le recomiendo a todos mis pacientes que hagan al menos una vez a la semana», explica.

El psiquiatra recomienda imaginarse al «yo» de dentro de unos años. No es necesario que sea mucho más mayor, «lo suficiente como para haber aprendido unas cuantas cosas más». Y hay que preguntarse: «¿Qué pensará de lo que estoy haciendo hoy?». Es entonces cuando, según el profesional, «todo se recoloca». Explica que en ese momento lo urgente ya le parece tan importante. Y se plantea una brújula: «no quiere decepcionarle».

El especialista andaluz, con casi 150.000 seguidores en Instagram, asegura que meditar con los ojos puestos en quien quiere llegar a ser le ayuda a no traicionar sus valores y a no hacer cosas que luego le pesen, que no le alejen de su paz.

Eso sí, la meditación del futuro «no es imaginar una vida perfecta, sino un vínculo de honestidad consigo mismo». Una conversación «silenciosa entre la persona que es y la que le gustaría ser».