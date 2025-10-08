El consejero vasco de Salud teme que se «banalice» el consumo de cannabis tras su legalización para uso medicinal

«No me ha gustado». Con esa rotundidad se ha pronunciado este miércoles el consejero de Salud cuando ha sido preguntado por la aprobación del ... Real Decreto que permite emplear las propiedades del cannabis para uso medicinal en determinadas patologías, como son la esclerosis múltiple o el dolor crónico. Y no le gusta este anuncio a Alberto Martínez por el efecto que este mensaje puede tener en otros colectivos de la sociedad que hacen un consumo recreativo de esta droga. En especial, los jóvenes.

«En la sociedad vasca tenemos un problema mucho mayor (que en otras comunidades) porque el consumo de cannabis es el más alto del Estado, en especial en una franja de edad muy determinada», ha detallado Martínez. Por este motivo «me preocupa que estos mensajes (la aprobación de sus componentes con uso medicinal) banalicen su consumo y se genere la sensación de que, como se puede utilizar el cannabis en un hospital es sano para utilizarlo en otros sitios. Y eso lo que hace es generar muchos problemas de salud a medio plazo».

El consejero ha recalcado que, aunque el cannabis puede tener algunos usos medicinales, su consumo puede generar problemas de salud a medio plazo. De ahí que haya que modular bien el mensaje que se traslada a la sociedad a la hora de hablar de esta droga.

Euskadi mantiene en los últimos meses varios enfrentamientos con el Ministerio de Sanidad. Entre ellos por la no formación de más médicos, competencia que depende de Madrid, o la no inclusión del euskera como un mérito a la hora de poder optar a las plazas MIR que se ofertan en Euskadi para que los médicos vascos tengan más posibilidades de acceder a ellas.