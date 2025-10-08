El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero vasco de Salud teme que se «banalice» el consumo de cannabis tras su legalización para uso medicinal

Subraya que Euskadi tiene un «problema» por el abuso que se hace de esta droga, en especial entre los jóvenes

Terry Basterra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:22

«No me ha gustado». Con esa rotundidad se ha pronunciado este miércoles el consejero de Salud cuando ha sido preguntado por la aprobación del ... Real Decreto que permite emplear las propiedades del cannabis para uso medicinal en determinadas patologías, como son la esclerosis múltiple o el dolor crónico. Y no le gusta este anuncio a Alberto Martínez por el efecto que este mensaje puede tener en otros colectivos de la sociedad que hacen un consumo recreativo de esta droga. En especial, los jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

