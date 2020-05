Las comunidades que no pasan a la fase 1 levantan el tono contra el Gobierno Corredores por las calles de Madrid este sábado. / Efe Andalucía denuncia «agravio comparativo» con otras regiones y Madrid afirma que detrás de la decisión no existan «cuestiones políticas» ÁLVARO SOTO Madrid Sábado, 9 mayo 2020, 21:52

Las comunidades autónomas que no han pasado a la fase 1 han elevado este sábado el tono contra el Gobierno central. La más beligerante ha sido la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, que ha considerado un «agravio comparativo» que Málaga y Granada se hayan quedado sin progresar. Andalucía había propuesto que sólo tres distritos sanitarios de estas provincias permanecieran en la fase 0, pero el Ministerio de Sanidad, al contrario que en otras comunidades, no hizo distinciones. «Viendo cifras de Granada y Málaga y viendo cifras de otras comunidades uniprovinciales como Navarra, La Rioja o Cantabria, que han pasado a fase uno, vemos un agravio comparativo bastante importante», ha lamentado el consejero de Justicia andaluz, Jesús Aguirre.

También está descontenta Madrid. Fuentes de la Comunidad gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso aseguran «no compartir» la decisión de Sanidad y prefieren no achacarla a «cuestiones políticas«. Castilla y León, donde sólo progresan 26 zonas de salud y no las 39 que solicitó, también ha expresado su sorpresa, aunque la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconoció que se enviaron tarde al ministerio algunos datos solicitados.

Pero el malestar no se circunscribe a regiones gobernadas por el Partido Popular. La Generalitat valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, pedirá al ministerio conocer los criterios que ha utilizado para no autorizar el cambio de fase y corregir las posibles debilidades. Puig dijo en la noche del viernes que pedirá a Sanidad que «revise cuanto antes su decisión». El Ejecutivo valenciano ha insistido en que cumplía los requisitos, pero no se ha pronunciado si ha existido algún tipo de arbitrariedad por parte del Gobierno.

El director de Emergencias, Fernando Simón, ha querido templar el enfado de las comunidades. «Nadie ha suspendido. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones que utilizamos. Todas las comunidades han hecho un trabajo excepcional. Cada comunidad ha tenido una epidemia diferente, con volumen de casos diferentes. Me gustaría que no se planteara esto como una carrera, la cuestión es acabar con la epidemia. Estamos todos en el mismo barco», ha afirmado Simón, que ha animado a Madrid a presentar de nuevo su propuesta la semana que viene: «Ha hecho un trabajo de contención que la pone en un punto de partido muy bueno para pasar a las siguientes fases. Habrá que valorar los datos, pero no veo por qué no podría hacerlo».