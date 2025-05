¿Qué comerá ahora mi hijo en el colegio?

Yolanda Veiga Domingo, 4 de mayo 2025, 00:20 Comenta Compartir

Uno de cada tres niños de 6 a 9 años ha desayunado hoy galletas y uno de cada diez, un bollo. ¿Un día especial? Para el 7,7% de los críos todos los días son, entonces, 'especiales'. A mediodía, entre un 2% y un 3% de los menores no tendrá a la mesa ni un plato de verduras, ni pescado ni fruta, tres grupos de alimentos completamente desterrados de su dieta. Sin embargo, un 2% –tal vez ese mismo que no come nunca hortalizas, frutas ni pescado– tomará por la tarde un refresco... absolutamente todas las tardes.

Los datos están recogidos en el último 'Estudio Aladino' (2023), que pone cifras al exceso de peso en los chavales: el 20,2% sufre sobrepeso y otro 15,9%, obesidad. Son 4,5 puntos menos que en la edición de 2019 pero muchos, en todo caso. Y la batalla contra la báscula se libra en dos frentes: en casa y en el colegio. Lo que se haga en los hogares queda a merced de las familias, pero en la escuela será obligatorio comer mejor. El Consejo de Ministros aprobó el 15 de abril la nueva normativa que 'limpiará' los comedores escolares de dulces y frituras para garantizar a todos los niños una ración diaria de frutas y verduras, de una a tres raciones de pescado a la semana (más de mil colegios de España no sirven nunca pescado), más legumbres (un 14% no llega ni a un plato a la semana) y arroz y pasta integral. Los precocinados, una vez al mes o una a la semana si la fritura es del día y se hace con buen aceite. Las bebidas azucaradas, ni en la fiesta de fin de curso.

La nueva legislación, presentada hace dos semanas por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tendrá que adaptarse al paladar de los pequeños, pero ha dejado muy buen sabor de boca entre los profesionales de la nutrición. Desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco creen que la ambiciosa norma marca «un antes y después en la alimentación escolar» y aplauden que oblique no solo a los centros públicos, sino también a la red concertada y a la privada. «Da un gran paso en la consolidación de políticas públicas de nutrición responsables y mejora las frecuencias establecidas por el Gobierno Vasco, ya que aumenta la presencia de hortalizas y refuerza la presencia de legumbres y alimentos integrales. También potencia el consumo de pescado y se limitan las carnes rojas a una vez a la semana». Respecto al postre –fruta y, como máximo, un yogur «sin azúcares añadidos» a la semana–, «va muy en línea con las recomendaciones internacionales en prevención de la obesidad infantil».

El dinero, factor limitante

La endocrinóloga Carmen Aragón, vocal del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), también se ha felicitado por la nueva legislación. «Era muy necesaria y nos equipara con países como Francia, que ya ha implementado estas medidas», ha dicho la experta, que pone en valor el hecho de que la normativa, que entrará en vigor en abril de 2026 y será de aplicación en Euskadi, garantiza «el acceso a una dieta saludable a los niños, «independientemente de su condición socioeconómica, lo que muchas veces es un factor limitante para comer bien», advierte. Desde la Asociación 5 al día, que trabaja por la promoción del consumo de frutas y hortalizas, recuerdan que este Real Decreto «es una herramienta fundamental para regular el entorno alimentario de los centros escolares, especialmente en aquellas comunidades donde no se disponía de una norma específica, que eran la gran mayoría».

Cumplido el trámite legal, queda aplicarlo en las cocinas. ¿Serán muy diferentes el próximo curso los menús escolares? Catherine Montes, que fue profesora de nutrición y dietética en el Basque Culinary Center y actualmente dirige Nature Health Co, se adelanta y hace una aproximación. A petición de este periódico, la experta ha diseñado un menú para una semana siguiendo las nuevas directrices del real decreto aprobado hace unos días.

Propuesta de menú según la ley

Lunes · Lentejas con zanahoria, calabacín y puerro · Filete de pollo ecológico a la plancha con arroz integral y brócoli al vapor · Fresas Martes · Crema de calabaza y zanahoria · Merluza al horno con patata asada y ensalada de tomate y lechuga · Yogur natural Miércoles · Garbanzos con espinacas y zanahoria · Tortilla de patata con pimientos asados · Mandarina Jueves · Ensalada con arroz integral, lentejas cocidas, huevo duro, tomate, maíz y aceitunas · Albóndigas de carne ecológica con salsa casera de tomate natural · Plátano Viernes · Pasta integral con salsa de calabacín, cebolla, tomate · Caballa al horno con calabaza asada y judías verdes salteadas · Nectarina *3 días con pan integral Lunes · Lentejas con zanahoria, calabacín y puerro · Filete de pollo ecológico a la plancha con arroz integral y brócoli al vapor · Fresas Martes · Crema de calabaza y zanahoria · Merluza al horno con patata asada y ensalada de tomate y lechuga · Yogur natural Miércoles · Garbanzos con espinacas y zanahoria · Tortilla de patata con pimientos asados · Mandarina Jueves · Ensalada con arroz integral, lentejas cocidas, huevo duro, tomate, maíz y aceitunas · Albóndigas de carne ecológica con salsa casera de tomate natural · Plátano Viernes · Pasta integral con salsa de calabacín, cebolla, tomate · Caballa al horno con calabaza asada y judías verdes salteadas · Nectarina *3 días con pan integral Lunes · Lentejas con zanahoria, calabacín y puerro · Filete de pollo ecológico a la plancha con arroz integral y brócoli al vapor · Fresas Martes · Crema de calabaza y zanahoria · Merluza al horno con patata asada y ensalada de tomate y lechuga · Yogur natural Miércoles · Garbanzos con espinacas y zanahoria · Tortilla de patata con pimientos asados · Mandarina Jueves · Ensalada con arroz integral, lentejas cocidas, huevo duro, tomate, maíz y aceitunas · Albóndigas de carne ecológica con salsa casera de tomate natural · Plátano Viernes · Pasta integral con salsa de calabacín, cebolla, tomate · Caballa al horno con calabaza asada y judías verdes salteadas · Nectarina *3 días con pan integral Lunes Lentejas con zanahoria, calabacín y puerro Filete de pollo ecológico a la plancha con arroz integral y brócoli al vapor Fresas Martes Crema de calabaza y zanahoria Merluza al horno con patata asada y ensalada de tomate y lechuga Yogur natural Miércoles Garbanzos con espinacas y zanahoria Tortilla de patata con pimientos asados Mandarina Jueves Ensalada con arroz integral, lentejas cocidas, huevo duro, tomate, maíz y aceitunas Albóndigas de carne ecológica con salsa casera de tomate natural Plátano Viernes Pasta integral con salsa de calabacín, cebolla, tomate Caballa al horno con calabaza asada y judías verdes salteadas Nectarina

Menús a examen

La nutricionista Catherine Montes somete a examen dos menús semanales que se sirven actualmente en colegios de Bizkaia. Con la nueva norma en la mano, la especialista revisa y corrige platos y frecuencias para mostrar cómo quedarían tras adaptarse a lo que indica el Real Decreto.

Menú 1

Lunes: Crema de verduras, salchichas de pollo al horno con lechuga y yogur. Con la nueva ley habría que cambiar o reducir la frecuencia. Las salchichas procesadas no se recomiendan, mejor sustituir por pollo fresco al horno o por una hamburguesa casera de pollo.

Martes: Macarrones con tomate y chorizo, merluza al horno con ensalada y fruta. Con la nueva ley se eliminaría el chorizo (es embutido graso y salado, no está permitido) y mejor sustituir por macarrones integrales con salsa casera de tomate y verduras.

Miércoles: Arroz con tomate, guisado de pavo a la jardinera y fruta

Jueves: Crema de coliflor, tortilla de patata con ensalada y yogur. Con la nueva ley el maíz puede mantenerse, pero habría que añadir más variedad de verdura fresca.

Viernes: Lentejas con zanahoria, pechuga de pollo empanada con tian de verduras y fruta. Con la nueva ley solo se permite una fritura a la semana, así que debe elegirse entre esta o la tortilla del jueves.

Menú 2

Lunes: Lentejas con verduras, paella vegetal y fruta.

Martes: Patatas en salsa verde, guisado de ternera con zanahoria y champiñón y fruta.

Miércoles: Crema de calabaza local, pechuga de pollo con patatas fritas y natillas. Con la nueva ley las frituras solo se permiten una vez por semana, así que mejor sustituir las patatas fritas por patatas asadas o cocidas. Si son natillas industriales con azúcar añadido podrían superar la ingesta recomendada. La propuesta es yogur natural sin azúcar.

Jueves: Macarrones bolognesa, merluza a la romana con ensalada y fruta. Con la nueva ley la merluza a la romana cuenta como fritura, por lo que no puede coincidir con las patatas fritas del miércoles. O bien se hace la merluza al horno o se elimina otra fritura de la semana. Los macarrones podrían ser integrales para asegurarse de incluir, al menos, una ración semanal de arroz o pasta integral.

Viernes: Cocido de alubias blancas, tortilla de patata al horno con ensalada y fruta.

