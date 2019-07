¿Sabes lo que comen en un día los famosos? Ocho nos lo cuentan al detalle. Y les ponemos nota

La nutricionista

Eider García de Albeniz es responsable del Centro Onure.

REDES SOCIALES: Facebook: https://www.facebook.com/eidernutri. Facebook del Centro Onure: https://www.facebook.com/CentroOnure/. Instagram: @eidergarciadealbeniz. Twitter: @EiderNutricion.

UNA RECOMENDACIÓN PARA TODOS: «Como norma general, para que la alimentación sea saludable se deben cumplir un par de requisitos, al menos. Son los siguientes: un consumo de tres raciones de fruta y dos de verdura diarias. Evitar productos procesados, dejándolos para excepciones, y limitar el azúcar añadido lo máximo posible. Los cereales o derivados, siempre mejor integrales o, si no, que al menos sean de calidad. Como nutricionista no puedo recomendar el consumo de alcohol ya que no es una bebida saludable. No obstante, si la persona tiene un hábito diario saludable puede permitirse el consumo ocasional de alcohol siempre que se haga con sentido común o bajo un consumo responsable ya que está relacionado con ciertas enfermedades, entre otras el cáncer de colon».