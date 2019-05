Colas con protestas y salas sin médicos ni pacientes por la huelga en los ambulatorios vizcaínos Imagen de las colas en el ambulatorio de Basurto. / TERRY BASTERRA Es el segundo paro en apenas de 34 días en los 320 centros sanitarios vascos en protesta por la situación de sobrecarga que sufren sus trabajadores TERRY BASTERRA | ITSASO ÁLVAREZ | IÑAKI JUEZ Viernes, 17 mayo 2019, 10:09

Nueva jornada de huelga en Osakidetza. En concreto, la segunda en apenas de 34 días en los 320 ambulatorios vascos. En algunos de ellos, y a diferencia del paro del pasado 12 de abril, los pacientes tenían la lección bien aprendida y habían cambiado con anterioridad las citas para que no coincidieran con este día donde se reclama el fin de la situación de sobrecarga que soportan los trabajadores de los centros sanitarios. En otros, se han producido colas y protestas de personas que veían cómo era imposible atenderlos.

La normalidad imperaba a primera hora de la mañana en ambulatorios como el de Rekalde, donde sólo un médico de familia ha acudido a su consulta de los 18 que trabajan allí. «Aunque todavía es un poco pronto, se ve que los pacientes habían ya cambiado las citas», destaca María Victoria Díaz, responsable del área de atención al cliente de este centro bilbaíno.

Por contra, en enfermería el paro ha tenido muy poco seguimiento, sólo una de ellas ha decidido secundarlo, lo que ha permitido a este ambulatorio realizar las extracciones de sangre, análisis, curas y demás tareas asistenciales con normalidad. Todo ello ha provocado que no se hayan producido colas ni protestas de los pacientes por tener que esperar más de lo normal para mayor tranquilidad de las tres de las seis operadoras de atención al cliente y las dos trabajadoras de las seis que normalidad están en los mostradores.

En el ambulatorio de Basurto también ha habido un seguimiento muy notable de la huelga. El grueso de los médicos ha secundado la huelga, por lo que las colas para cambiar de cita la consulta y la sala de curas se suceden.

Los usuarios se quejan de que no sé les había informado sobre si su médico iba a secundar un paro que también está teniendo amplio seguimiento en este centro de salud entre los administrativos. No dan a basto para cambiar las citas y algunos pacientes optan por marcharse y volver el lunes a que les asigne una nueva. Se está aconsejando acudir a los PAC directamente para los casos de urgencias no hospitalarias.

Esa también era precisamente la queja de Francisco Javier, que acudió al ambulatorio de Doctor Areilza porque su doctor del centro de Bombero Etxaniz había decidido secundar la huelga y nadie le había avisado. «Apoyo que mi médico no vaya a trabajar, porque confío en él y soy consciente de que están colapsados, pero me podían haber llamado antes de que no iba a ir, aunque fuera con un día de antelación», se lamentaba después de levantarse a las seis de la mañana para ir a su consulta y tener que trasladarse a otro ambulatorio para poder ser atendido. Y todo ello a costa de perder horas de trabajo.

Como un sábado

La huelga está impulsada por la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen y convocada por los sindicatos ELA, LAB, CC OO, UGT, Satse y ESK, con el apoyo de SMI. En los centros de salud trabajan las mismas personas fijadas para una jornada de sábado, lo que asegura que se cubren las urgencias. Los Puntos de Atención Continuada (PAC), donde se cubren las urgencias no hospitalarias fuera del horario de los ambulatorios, están operativos al 100%.

Y a mitad de rendimiento funciona el 'call center', servicio que ofrece el denominado consejo sanitario. Los sindicatos confían en que el seguimiento de esta jornada sea «aún mayor» a la de hace un mes. Entonces, según las centrales, la secundaron cerca de 3.000 profesionales sanitarios. El Departamento de Salud, por su parte, cifró el seguimiento en un 33,5% de la plantilla, con especial incidencia entre los facultativos (56,6%). Parte de estos trabajadores acudirán a la manifestación convocada a las 12 horas de hoy en San Sebastián.

El paro de hoy persigue, según los convocantes, que soportan los trabajadores de los ambulatorios y forzar un cambio radical de las condiciones actuales». Algo que se debe lograr a través de unas negociaciones en la mesa sectorial que, al menos de momento, no han sido satisfactorias para los sindicatos.

La última reunión tuvo lugar el pasado martes en Vitoria. El Departamento de Salud se había comprometido previamente a estudiar la viabilidad de 13 de las 23 demandas planteadas por la plataforma. Al encuentro los representantes del Gobierno vasco acudieron finalmente con 8 y no 13 de los puntos analizados. Las propuestas que trasladaron no convencieron a los representantes de las centrales. Consideraron que les faltaba concreción en las medidas que propusieron aplicar para dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores.