Dos personas se disponen a recibir el suero antigripal en el vacunódromo habilitado en La Casilla. JORDI ALEMANY

La circulación de la gripe sigue en aumento aunque su impacto en las Urgencias es «bajo»

De forma paralela descienden en Euskadi los contagios por otras infecciones respiratorias como la bronquiolitis, el covid o los rinovirus

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:54

La gripe superó la pasada semana los umbrales epidémicos en Euskadi y esta la circulación del virus ha seguido una «tendencia ascendente», en especial en ... Bizkaia. Sin embargo este incremento de los contagios mantiene aún un impacto «en niveles de intensidad bajos» en las Urgencias de Osakidetza. Estos son algunos de los aspectos más significativos que se recogen en el último informe de Vigilancia de Infecciones Respiratorias publicado en la tarde de ayer por la Dirección de Salud Pública de Gobierno vasco.

