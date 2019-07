La caída del sistema informático de Osakidetza ralentiza el trabajo en los hospitales vizcaínos Vista del exterior del hospital de Cruces. / Luis Ángel Gómez Impide acceder a las historias médicas, introducir los datos de las nuevas analíticas o pedir cita por internet en los ambulatorios TERRY BASTERRA BILBAO Miércoles, 31 julio 2019, 14:28

Una nueva caída del sistema informático de Osakidetza está ralentizando el trabajo en los hospitales y ambulatorios vascos. Los sanitarios no pueden acceder al historial médico de los pacientes ni introducir nuevos datos de las analíticas que se les están realizando. El problema está siendo mayor con aquellos pacientes ancianos que no recuerdan bien la medicación que toman y los médicos no tienen manera de comprobarlo.

A los pacientes se les está examinando en los hospitales y centros de salud, con la salvedad de que no se pueden realizar aquellas pruebas para las que es necesario hacer uso de la informática. Las valoraciones se están recogiendo a mano para introducirlas después en el historial, una vez se solucione el problema.

A estas horas tampoco es posible coger cita por internet para el médico de familia. El sistema da un error.