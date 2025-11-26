Ni brócoli ni espinacas: la mejor verdura de invierno para reducir el colesterol y fortalecer los huesos Los expertos en nutrición destacan su alto contenido en fibra y antioxidantes

Sin duda, las verduras son fundamentales para mantener una dieta equilibrada. Pero es cierto que no todas poseen las mismas propiedades. Entre las que más beneficios aportan a la salud, hay una que destaca por su contenido en antioxidantes y su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y reforzar la estructura ósea.

Se trata de la col rizada o kale, una hoja verde cuya popularidad ha crecido en los últimos años gracias a sus propiedades y su versatilidad en la cocina. «Contiene fibra, antioxidantes, calcio, vitaminas C y K, hierro y una gran variedad de otros nutrientes que pueden ayudar a prevenir diversos problemas de salud», destacan desde el portal especializado Medical News Today.

Además de ser muy nutritiva con minerales como el calcio, el hierro, el magnesio o el zinc, el kale tiene alto contenido proteico por lo que está recomendado incluirlo en los menús veganos y vegetarianos. Asimismo, tiene un buen contenido de fibra y su aporte calórico está en torno a las 45 calorías por cada 100 gramos.

Otro de los motivos por los que esta verdura ha ganado protagonismo en las cocinas de muchos hogar es su capacidad para ayudar a reducir el colesterol LDL que se conoce como colesterol 'malo'. Desde la revista médica Healthline aseguran que ciertas sustancias presentes en la col rizada pueden unirse a los ácidos biliares e impedir su reabsorción, lo que obliga al organismo a utilizar más colesterol para producirlos de nuevo. De esta forma, se favorece un descenso de los niveles de colesterol circulante.

