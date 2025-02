Bizkaia concentra el 88% de los contagios detectados en Euskadi, 60 en las últimas horas

Silvia Osorio Sábado, 9 de mayo 2020, 01:01 | Actualizado 01:48h. Comenta Compartir

El Covid-19 continúa en fase de contención en Euskadi, pero su incidencia es bastante desigual en cada una de las tres provincias. Bizkaia es con diferencia el territorio más golpeado. Al comienzo de la crisis, el patógeno se mostró especialmente virulento con Álava, pero con el paso de las semanas la provincia vasca más poblada le tomó la delantera y concentra a día de hoy la mayoría de nuevos positivos que se detectan a través de la prueba diagnóstica PCR, la que sirve para medir la evolución de la pandemia, ya que determina si una persona es portadora actual del virus. Ayer, sumó el 88% de los casos.

Según informó la consejera de Salud, Nekane Murga, el País Vasco computó el doble de contagios que el día anterior. Un total de 60. En ese incremento, Bizkaia se llevó la palma, al pasar de 18 a 53 infecciones. Álava registró 6 casos, los mismos que una jornada antes, y Gipuzkoa pasó de 9 a 1.

En el conjunto de la comunidad autónoma, estos datos elevan a 17.286 la cifra de vascos que han padecido Covid-19 desde el inicio de la alerta (13.101 de ellos a través de la PCR). Un total de 267, 20 más que el jueves, se detectaron a través de los test rápidos o serológicos, la analítica que permite concluir si una persona ha generado anticuerpos, por lo que ya habría pasado la enfermedad.

«Estamos mejor que hace 15 días y lo realmente importante es que hay una tendencia estable hacia una mejoría progresiva en el último mes», señaló Murga en la Diputación Permanente celebrada ayer en el Parlamento vasco.

«La cara más amarga» la mostraron los siete pacientes que se sumaron a la lista de víctimas del virus, lo que sitúa la cantidad total de decesos en 1.390. Se trata de un descenso sustancial con respecto a los 19 fallecimientos del día anterior. Y, de hecho, es la cifra más baja desde hace semanas. Hay que remontarse hasta el 18 de marzo para encontrar una jornada con menos víctimas mortales. Entonces, fueron 4.

Cabe recordar que la cifra de muertos se mantiene por debajo de la veintena, salvo un día (22 víctimas), desde hace dos semanas. El ranking más triste de la pandemia también lo lidera Bizkaia, con 766 óbitos, la mitad que Álava, con 349. y Gipuzkoa, que suma 275. De los siete fallecidos notificados ayer, cinco eran vizcaínos y dos guipuzcoanos. Álava mantuvo el contador a cero.

En los hospitales vascos permanecen ingresados 493 pacientes, la mitad que a principios del pasado mes

Otros 540 curados

La consejera reiteró que se producen «variaciones día a día», esos «dientes de sierra» a los que hizo referencia hace semanas. Por tanto, no es conveniente hablar de cambios de tendencia de una jornada a otra, sino que es preciso analizar los datos en periodos de tiempo más prolongados. En cualquier caso, recordó, el pasado 4 de abril, «los test PCR detectaban 104 nuevos contagios. Ayer fueron 60».

Murga también utilizó esa fecha, que marca los momentos más convulsos de la crisis, para referirse al descenso de las personas ingresadas en lo hospitales vascos. «En la última reunión de la Diputación Permanente, el 4 de abril, expuse que había 801 hospitalizados, y hoy hay 493, algo más de la mitad». El pico se alcanzó días antes con 2.011 pacientes. La situación, por tanto, es de clara mejoría. Según el parte de ayer, los ingresos en planta y en la UCI han vuelto a caer: 416 y 77, respectivamente, 38 y uno menos que en el balance anterior.

Otra nota positiva de cada recuento son las personas que salen adelante, bien porque se han curado por completo o porque han recibido el alta y continúan su recuperación en casa. Cada vez son más. Ayer, otras 540, que elevan la cifra a 13.450. Los recuperados representaban hace dos semanas, «el 61,4%» de quienes habían contraído la enfermedad, mientras que ahora suponen «casi el 79%», detalló Murga. Eso sí, no se deben «lanzar las campanas al vuelo. No podemos relajarnos», advirtió, e insistió en que la ciudadanía debe ser responsable. «Es imprescindible la disciplina, permanecer en casa el mayor tiempo posible, evitar los encuentros y los lugares públicos». Debemos ser exigentes con nosotros mismos para que así sea. Esto no ha acabado, hay mucho en juego».