Bildu no se cree las razones por las que el consejero de Salud cesó a la que era su cúpula «si Osakidetza va tan bien»

El pasado 22 de julio, en la última sesión del Consejo de Gobierno antes del parón veraniego, el Departamento de Salud aprobó de forma inesperada ... la renovación de la cúpula de la sanidad vasca. De un plumazo se comunicó el cese del viceconsejero Enrique Peiró, de Susana López Altuna, hasta entonces directora general de Osakidetza; y de Maite Martínez de Albéniz, la segunda persona en el escalafón de mando en el Servicio Vasco de Salud.

Aquel día el consejero Alberto Martínez dijo que «estas modificaciones son necesarias para afrontar la transformación que necesita el Servicio Vasco de Salud». También se refirió a la importancia de incorporar «nuevos liderazgos» para aplicar las medidas recogidas en el pacto y deslizó, sin nombrar a nadie, que había detectado «resistencia al cambio» por parte de algunos profesionales.

Dos meses después de aquella sorpresiva decisión del consejero, EH Bildu ha llevado la cuestión al Parlamento vasco. Lo ha hecho en el primer pleno de control tras el parón veraniego. Peio Otxandiano le ha preguntado al lehendakari por esta cuestión. El líder de la oposición considera que los argumentos empleados por el Gobierno vasco para justificar los relevos en la cúpula de Salud, «no son creíbles». Es más, ha incidido en que en Euskadi «nunca» se había tomado una decisión así tanto solo «un año después» de nombrar a quienes, tras el consejero, eran los principales responsables de la sanidad vasca.

Las tres son personas que fueron cesadas el pasado verano atesoran una reconocida trayectoria en materia de gestión sanitaria en Euskadi. Peiró había sido responsable de los programas de salud pública en el País Vasco desde finales de la década de los 90. López Altuna llevaba cerca de dos décadas como subdirectora de la asesoría jurídica del ente sanitario. Ambos habían desempeñado distintos cargos de responsabilidad con diferentes consejeros. Son lo que se conoce como dos personas de la casa, con un amplio conocimiento y experiencia. Martínez de Albéniz, por su parte, fue reasignada como gerente de la OSI Donostialdea. Peiró y López Altuna regresaron a su plaza.

Menos lista de espera y mejor percepción

Durante el año que estuvieron en el cargo Osakidetza redujo sus listas de espera, tanto quirúrgicas como, sobre todo, las de consultas externas, que disminuyeron hasta los 55 días, un 19,7% menos. También se mejoró la percepción de la población sobre la situación del Servicio Vasco de Salud. Según el Deustobarómetro, la sanidad vasca pasó de ser la principal preocupación de la población en junio de 2024, con una nota de 4,4, la más baja en la historia de Osakidetza, a subir a un 5,3 un año después y ser superada por la vivienda como el mayor problema para la ciudadanía.

Otxandiano le ha preguntado al lehendakari que si se «ha cambiado la percepción de Osakidetza para bien, por qué se producen estos ceses, es algo que no se entiende». Aunque para el de Bildu, los problemas reales del Servicio de Salud siguen sin estar solucionados.

El lehendakari, por su parte, ha defendido los cambios aplicados por el consejero Martínez en la cúpula de la sanidad vasca. Imanol Pradales ha insistido en que los «nuevos perfiles» nombrados para ocupar la viceconsejería de Salud y la dirección general de Osakidetza, entre otros cargos, «responden a las necesidades» fijadas en el Pacto de Salud.