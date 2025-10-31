Basurto restringe el tráfico dentro del hospital y reubica fuera la parada de taxis
Las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas obliga a Osakidetza a cambiar los flujos del tráfico en el interior del centro sanitario
Viernes, 31 de octubre 2025, 12:09
El hospital de Basurto restringirá a partir de mañana el tráfico en el interior del recinto sanitario. A partir de ahora la ciudadanía solo podrá ... acceder con vehículo a los pabellones para dejar o recoger a pacientes con problemas de movilidad. Estará prohibido estacionar o esperar en el vehículo dentro del entorno hospitalario, salvo en las excepciones debidamente justificadas y acreditadas por el propio centro.
Osakidetza ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad, debido a que las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas le va a obligar a cambiar los flujos del tráfico en el interior del espacio sanitario. Los trabajos van a obligar a cortar el actual carril que rodea el hospital, de un único sentido. Por lo que el resto de viales pasarán ahora a tener circulación en ambas direcciones.
Otras de las alteraciones que implican estas obras son el traslado de la parada de taxis fuera del recinto hospitalario, reubicación de los contenedores y alteraciones para los peatones, según informa el propio hospital de Basurto.
La dirección del centro solicita a la ciudadanía que tenga familiares ingresados que planifique las visitas. Para ello le aconseja el uso preferente del transporte público o de los aparcamientos externos cercanos.
