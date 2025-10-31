El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Plano sobre la reorganización del tráfico. HUB

Basurto restringe el tráfico dentro del hospital y reubica fuera la parada de taxis

Las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas obliga a Osakidetza a cambiar los flujos del tráfico en el interior del centro sanitario

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:09

Comenta

El hospital de Basurto restringirá a partir de mañana el tráfico en el interior del recinto sanitario. A partir de ahora la ciudadanía solo podrá ... acceder con vehículo a los pabellones para dejar o recoger a pacientes con problemas de movilidad. Estará prohibido estacionar o esperar en el vehículo dentro del entorno hospitalario, salvo en las excepciones debidamente justificadas y acreditadas por el propio centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  2. 2

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  5. 5

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  9. 9

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  10. 10

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Basurto restringe el tráfico dentro del hospital y reubica fuera la parada de taxis

Basurto restringe el tráfico dentro del hospital y reubica fuera la parada de taxis