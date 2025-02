l. A. G. Jueves, 14 de mayo 2020, 00:11 Comenta Compartir

«Tenemos que acostumbrarnos a llevar en un bolsillo una bolsita de plástico con dos o tres mascarillas y en otro, un botecito de gel desinfectante», recomienda Javier Garaizar, catedrático de microbiología de la Universidad del País Vasco. El objetivo, dice, es poner una barrera al virus allá donde no sea posible mantener el distanciamiento físico. Por eso el uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público.

Su utilización debería también extenderse a los comercios, a juicio del científico vasco. «Tenemos que ser solidarios con los trabajadores de supermercados, farmacias, panaderías... Atienden a muchísimas personas cada día. Por delicadeza y respeto hacia ellos, deberíamos entrar a las tiendas con mascarilla para proteger su salud, porque ellos trabajan para que podamos hacer una vida más o menos normal».

Garaizar considera que, en la vía pública, la mascarilla quirúrgica, de un solo uso y desechable, es conveniente siempre y cuando no se vaya a poder guardar la distancia de seguridad o si se forma parte de algún colectivo de riesgo. «Los criterios han cambiado según han ido publicándose estudios y ha habido disponibilidad de mascarillas, que al principio había que reservar para el personal sanitario. Así que puede que llegue un momento en que se recomiende en la calle para todo el mundo, aunque siempre habrá gente que no pueda ponérsela, como las personas con ansiedad y los niños pequeños».

«Lo fundamental sigue siendo lavarnos las manos, no tocarnos la cara, toser en el codo y, al menor síntoma, no acudir al trabajo y consultar al médico. La mascarilla es una barrera más que hay que saber utilizar, y no es fácil -advierte el microbiólogo-. Según las directrices de la OMS, antes de sacarla de la caja hay que lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante; se debe cubrir la boca y la nariz sin dejar espacios entre la mascarilla y la cara; hay que evitar desde ese momento tocarla; debe cambiarse en cuanto esté húmeda; y, por último, hay que quitársela por detrás sin tocar la parte delantera, tirarla en un recipiente cerrado y volver a lavarse las manos».