Los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo se iluminarán de verde para concienciar sobre los tumores de la vía biliar

Los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo serán algunos de los muchos edificios institucionales que se iluminen en verde el próximo 20 de febrero, con motivo del Mes de Concienciación del Colangiocarcinoma. La Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI) lanza la campaña «Ilumina en verde», una iniciativa que tiene como objetivo principal dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de cáncer, el tumor de la vía biliar más frecuente, pero aún poco conocido.

En este contexto, coincidiendo con el Día Mundial del Colangiocarcinoma, más de 130 edificios institucionales y monumentos emblemáticos de todo el país se iluminan de color verde (representativo de esta lucha), gracias al apoyo de unos 110 ayuntamientos y entidades que se han sumado a esta campaña, en un gesto de apoyo a las personas afectadas y sus familias.

El colangiocarcinoma y los tumores de la vía biliar

El colangiocarcinoma es el tumor más frecuente que afecta a las vías biliares, un tipo de cáncer que en España representa solo el 1% de los casos oncológicos. A nivel mundial, el colangiocarcinoma se diagnostica en unas 2 de cada 100.000 personas al año, por lo que es considerado un cáncer raro. Pese a ello, en los últimos años se ha detectado un aumento de la incidencia en el colangiocarcinoma intrahepático, que ya es el segundo cáncer de hígado más diagnosticado, por detrás del hepatocarcinoma.

En una gran mayoría de los casos, el diagnóstico de este cáncer se realiza en etapas avanzadas debido a la falta de síntomas específicos. Lo que dificulta las posibilidades de tratamiento efectivo. Como concluye la European Network for the Study of Colangiocarcinoma (ENS-CCA) en su informe «Panorama del colangiocarcinoma en Europa» (2022), el estudio observacional internacional más grande que se ha realizado hasta la fecha con una muestra que incluyó a 2.234 pacientes de 26 hospitales y 11 países de Europa, «el colangiocarcinoma se diagnostica con frecuencia en una etapa avanzada, una proporción de pacientes no recibe terapias específicas contra el cáncer y el pronóstico sigue siendo desalentador. Es necesario identificar los factores de riesgo prevenibles e implementar la vigilancia en las poblaciones de alto riesgo para reducir la mortalidad relacionada con el cáncer».

En este sentido, según constata el informe «Las cifras del cáncer en España 2025» publicado recientemente por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la tasa de supervivencia a cinco años de los tumores de vías biliares se sitúa alrededor del 20%, dependiendo de la localización y el estadio del tumor en el momento del diagnóstico.

Por todo ello, la campaña «Ilumina en verde» busca concienciar a la sociedad y dar visibilidad a los pacientes que sufren esta compleja enfermedad movilizando a ciudadanos, instituciones y organizaciones para que se sumen a esta causa compartiendo imágenes y mensajes en redes sociales bajo el lema #IluminaEnVerde y mencionar a @atuvibi (Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube).

