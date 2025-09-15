El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La acusada, de espaldas, al inicio del juicio. IGNACIO PÉREZ

«Nuestros hijos no sufrieron reacción alguna»

Comienza el juicio contra la sanitaria acusada de simular y no poner las inyecciones a 404 niños de Santurtzi. Osakidetza y la Fiscalía piden para ella siete años y medio de cárcel

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

Varias familias de los niños atendidos por la enfermera que supuestamente simuló vacunar a sus hijos en Santurtzi han declarado este lunes en la jornada ... inicial del juicio contra esta sanitaria. En sus testimonios los progenitores han coincidido a la hora de describir que ninguno de sus hijos tuvo reacción alguna tras aquellas presuntas vacunaciones que les realizó la procesada. Ni fiebre, ni rojez en la zona, ni molestias o malestar. La acusada, con cuyo testimonio estaba previsto que se abriese el juicio, ha solicitado ser la última en declarar. Algo que hará en la sesión final de este proceso.

