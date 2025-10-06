Arranca la campaña de vacunación contra la gripe, que pretende inmunizar a cerca de 800.000 vascos

La campaña de vacunación contra la gripe se ha iniciado este lunes y, durante las próximas semanas, Osakidetza espera inmunizar a cerca de 800. ... 000 vascos. Los primeros en recibir el preparado son los mayores de 60 años, los niños de entre 2 y 5 años y la población con factores de riesgo. También los profesionales sociosanitarios, el personal de guarderías y Educación Infantil, los trabajadores de servicios públicos esenciales, cuidadores de familiares y empleados en residencias podrán solicitar ya su cita para que se les administre la vacuna. El resto de la ciudadanía deberá esperar al 4 de noviembre.

En el ambulatorio de Arrontegi, en Barakaldo, la afluencia de pacientes es este lunes mayor que hace unos días. En este centro de salud se prevé vacunar diariamente «a entre 100 y 180 personas que forman parte de la población diana», ha señalado Tamara Pérez, coordinadora de Integración Asistencial. La sanitaria ha apuntado que en las últimas semanas están empezando a ver casos de gripe, aunque ha asegurado que en un volumen similar al de otros años, «más o menos lo correspondiente al periodo en el que estamos», ha indicado.

Pérez ha explicado que desde el centro de salud se hace una «captación proactiva» de los pacientes mayores de 80 años. Es decir, que son los trabajadores los que se ponen en contacto con la población de esta franja de edad para que acuda a recibir la dosis. El resto de personas susceptibles de recibir la vacuna en esta primera fase pueden pedir cita previa llamando a sus centros de salud o a través de internet. Desde el pasado jueves, en Bizkaia ya se han agendado cerca de 21.000 (1.064 niños y 7.914 mayores de 80 años).

En esta campaña se están administrando dos tipos de inmunización. Una está indicada para mayores de 75 años y está reforzada, mientras que la otra es la que se inocula al resto de pacientes. Por su parte, los menores de entre 2 y 5 años reciben el preparado por vía intranasal para evitar molestias derivadas del pinchazo. El curso pasado, en Euskadi, se alcanzó la inmunización del 57,7% de mayores de 60 —un 64% en mayores de 65—, el 52% de embarazadas y el 41% de menores de 5 años. Este último colectivo duplicó las cifras del año anterior. Son datos que el Departamento de Salud del Gobierno vasco califica como «muy positivos», pero admite que «todavía tienen margen de mejora». Según los informes de Infección de Vigilancia Respiratoria Aguda del Departamento de Salud, en la temporada 2024-2025 la epidemia de gripe registró su pico en la semana 2, entre el 6 y el 12 de enero, y tuvo un comportamiento parecido al de la temporada anterior.

Vacuna contra el covid

En cuanto a la vacuna para prevenir los contagios por covid, este año sólo se mantiene la indicación de inmunización a los mayores de 75 años y la población con factores de riesgo. Margarita Duque, una paciente de 90 años, ha recibido esta mañana una dosis contra la gripe y otra contra el SARS-CoV-2 (causante del covid) en el ambulatorio baracaldés. «Hay que cuidarse y prevenir», ha asegurado. «Es un proceso muy rápido y me vacuno todos los años», ha subrayado.