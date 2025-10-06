El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un paciente recibe las vacunas contra la gripe y el covid en el ambulatorio de Arrontegi, en Barakaldo. Luis Ángel Gómez

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe, que pretende inmunizar a cerca de 800.000 vascos

La población de riesgo, los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años son los primeros en recibir el preparado, mientras que el resto de la ciudadanía podrá solicitar cita a partir del 4 de noviembre

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

La campaña de vacunación contra la gripe se ha iniciado este lunes y, durante las próximas semanas, Osakidetza espera inmunizar a cerca de 800. ... 000 vascos. Los primeros en recibir el preparado son los mayores de 60 años, los niños de entre 2 y 5 años y la población con factores de riesgo. También los profesionales sociosanitarios, el personal de guarderías y Educación Infantil, los trabajadores de servicios públicos esenciales, cuidadores de familiares y empleados en residencias podrán solicitar ya su cita para que se les administre la vacuna. El resto de la ciudadanía deberá esperar al 4 de noviembre.

