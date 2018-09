«El amplio abanico de vértigos hace que llegar al diagnóstico pueda resultar desesperante» El 80% de la poblacion ha sufrido alguna vez un episodio de vértigo en su vida. / FOTOLIA Expertos en Otoneurología de toda España se reúnen en Santander para analizar los últimos avances sobre esta patología con una «alta prevalencia» y que «limita mucho la calidad de vida» ANA ROSA GARCÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 09:46

«El vértigo es un problema de bastante complejidad y difícil manejo, por eso son pocos los especialistas a los que les gusta dedicarse a ello», admite Carmelo Morales, jefe de servicio de Otorrinolaringología de Valdecilla y organizador de la XIX Reunión Men de Actualización de Otoneurología, que reúne en Santander a una treintena de especialistas de toda España para analizar y poner en común los últimos avances frente a una patología «que tiene una prevalencia muy alta entre la población».

Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que ha editado una guía de práctica clínica, «el 80% de la población ha sufrido algún episodio de vértigo en su vida». Morales no se atreve a dar cifras de incidencia, «porque es complicado, ya que no todos los casos llegan al hospital, muchos son tratados por los médicos de familia», pero «desde luego es uno de los motivos más frecuentes en las consultas de los otorrinos», como bien sabe Ángel Mazón Gutiérrez, especialista del vértigo de Valdecilla. El primer paso para llegar a un diagnóstico certero es diferenciar entre mareo y vértigo, «porque los síntomas se confunden». En este sentido, aclaran que «el mareo incluye inestabilidad y sensación de que no se tiene bien la cabeza, mientras que en el vértigo se percibe movimiento donde en realidad no lo hay». Pero dentro del término vértigo se incluye «un amplio abanico, unos de origen periférico, relacionados con el oído, y otros de origen neurológico», terreno en el que se mueven los especialistas de la patología vestibular, también llamados otoneurólogos.

«Nosotros tratamos los cuadros relacionados con el oído interno, siendo el más común el vértigo periférico paroxístico benigno, que en el 80% de los casos se puede curar con maniobras de inclinación del paciente, la rehabilitación vestibular», explica Morales. Un «avance» en el manejo terapéutico que puede hacer que «un paciente que lleva más de un año sufriendo vértigos salga de la primera consulta, con una sola maniobra, curado».

Más «complejo» es el tratamiento de la enfermedad de Meniere, que «cursa con vértigos, pérdida de audición y ruidos persistentes», uno de los temas centrales de este congreso médico. Y existe un tercer tipo, que es el llamado vértigo vestibular heurístico, «un cuadro muy intenso, sin síntomas autidivos, de horas de duración, que se trata inicialmente con medicación y que requiere después rehabilitación vestibular», detallan. Los profesionales subrayan también el impacto de los vértigos de origen neurológico, como el que aparece asociado a la migraña o «ese grupo de pacientes que no tienen vértigo sino inestabilidad, que sentados no tienen problema, pero que son muy inestables al andar». Morales incide en que el catálogo de diagnósticos sobre los que tienen que discernir los otoneurólogos abarca también a «esos pacientes que ni tienen inestabilidad ni tienen vértigos, sino que se enfrentan a un mareo mal definido por causas variadas, como ansiedad o depresión».

Todo ese conjunto hace que «a veces resulte desesperante dar con el diagnóstico», reconoce el jefe de servicio de Valdecilla, que aplaude a los compañeros volcados en el manejo del vértigo, patología «mucho más frecuente en la población adulta, y más concretamente en la gente de edad avanzada, que se enfrentan a problemas de agudeza visual y de oído, y pérdida de sensibilidad de los pies, todo eso es lo que provoca que no perciba los estímulos adecuados al andar y lo que desencadena el desequilibrio y, por tanto, las caídas». En este sentido, los especialistas destacan «la tremenda inseguridad que genera al paciente y a sus familias este tipo de situaciones. Cuando una persona sufre vértigos, vive con el miedo continuo a caerse, tiende a aislarse y eso, al final, limita mucho su calidad de vida».