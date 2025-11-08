El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Naiara baja de una ambulancia con su hijo de dos años, que precisa rehabilitación, y su bebé. Jordi Alemany

«La ambulancia nos ha dejado tirados»

Naiara, madre de un niño con enfermedad rara, espera «hasta tres horas» para regresar a Ondarroa con él y su hermano de meses desde Cruces

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:53

Naiara se ha acostumbrado a salir de su casa cada martes con la comida de sus dos hijos preparada en un termo y hasta con ... la merienda, porque nunca sabe lo que va a tardar en estar de vuelta. Ese día de la semana tiene rehabilitación con Aitor, de 2 años, en el hospital de Cruces. El niño sufre una enfermedad rara y es tratado en el centro desde pequeño. Su otro hijo, un bebé, también precisa terapia por unos problemas en el cuello. En el propio centro le indicaron que una ambulancia programada acudiría a su vivienda de Ondarroa y la llevaría y traería de vuelta del hospital para que sus hijos pudieran asistir a la rehabilitación. Pero lo que se suponía que debía ser una ayuda, se ha tornado en agobio y fuente de incertidumbre.

