Alertan de la presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Euskadi

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas que tengan este producto en sus hogares que no lo consuman

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:22

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera, comercializado en Euskadi, entre otros puntos.

Los datos facilitados por la empresa a las autoridades competentes son los siguientes:

- Nombre: Queso de Cabra Moho Blanco.

- Marca: Suerte Ampanera.

- Número de lote: 2509262.

- Fecha de caducidad: 10/12/2025.

- Peso de unidad: 450 g.

- Temperatura: refrigerado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se debe acudir a un centro de salud.

En el caso de las embarazadas, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Más información en este enlace.

