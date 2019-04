Alerta sanitaria en una sidrería de Gipuzkoa por un caso de Sarampión Una enfermera vacuna a un paciente. / E. C. Osakidetza busca a las 250 personas que cenaron el 23 de marzo en el restaurante Rezola de Astigarraga JOSU GARCÍA Martes, 9 abril 2019, 14:17

Osakidetza ha lanzado una alerta sanitaria para intentar controlar un caso de sarampión detectado en Gipuzkoa. El servicio vasco de Salud está tratando de localizar a las aproximadamente 250 personas que el 23 de marzo acudieron a la sidrería Rezola de Astigarraga para que comprueben que están vacunadas frente a esta enfermedad infecciosa. El objetivo es estrechar el cerco sobre un virus que se trasmite por el aire (estornudos, tosidos, al hablar...) y es altamente contagioso.

La alerta sanitaria se está viendo facilitada por la meticulosidad del propietario del negocio, que tenía anotados los teléfonos de todas las reservas de ese día. «Hemos actuado rápido y como tenemos todo bien ordenado y dispuesto, Osakidetza ha avisado ya a toda la clientela», ha asegurado el dueño a EL CORREO.

Una cuadrilla de Bilbao

Aitor M., un joven nacido en Barakaldo, es una de las personas que pasó aquella noche por la sidrería de Astigarraga, con un grupo de amigos de la localidad de la Margen Izquierda y Bilbao. «Me ha avisado un compañero al que le han llamado de manera urgente. En principio, estoy tranquilo porque estoy casi seguro de que estoy vacunado. No obstante, he avisado a mi madre para que busque la cartilla de cuando era pequeño y comprobar que no hay ningún problema».

Osakidetza advierte de que, si se ha nacido antes de 1971, no hay problemas por haber estado en aquella época en contacto con el virus de manera habitual. Los ciudadanos de entre 1971 y 1980 fueron inoculados con una única dosis, mientras que los que han nacido posteriormente, han tenido que recibir dos pinchazos.

Las sidrerías de Gipuzkoa están esta primavera en plena temporada alta. Cientos de vizcaínos se desplazan cada fin de semana hasta la provincia vecina para disfrutar de su oferta gastronómica.