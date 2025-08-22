El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alerta sanitaria: retiran varios lotes de una crema de Erborian por riesgo de infecciones

La AEMPS ha retirado algunos lotes de la Centella Créme por estar contaminada con microorganismos dañinos para la salud

Leire Moro

Leire Moro

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:54

La Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria relacionada con la Centella Créme de la marca Erborian. La AEMPS ha ordenado retirar esta crema hidratante, calmante y antirrojeces porque han detectado en algunos lotes microorganismos que pueden suponer un riesgo para las personas inmunodeprimidas o con problemas de salud.

Los análisis realizados han identificado la presencia de las bacterias 'Micrococcus luteus' y 'Microbacterium oxydans', además de la levadura 'Candida parapsilosis'. Estos microorganismos, aunque pueden resultar inocuos para las personas sanas, pueden provocar infecciones a los grupos de riesgo.

El procto que se ha visto afectado se envasa en botes de 20 ml y 50 ml y los lotes que deben ser retirados son:

  1. 1

    KM05363

  2. 2

    KM06363

  3. 3

    KM06343

  4. 4

    KM07343

La AEMPS ha ordenado a los proveedores y vendedores que retiren los lotes señalados inmediatamente y les aconseja ponerse en contacto con el fabricante, Laboratoires M&L Erborian (Francia). En España, se puede adquirir este producto en farmacias, parafarmacias, perfumerías y tiendas online.

Las personas que usen esta crema tienen que revisar el lote del envase, no usarlo si coincide con alguno de los lotes afectados y devolverlo al establecimiento donde se adquirió. Aunque los microorganismos detectados no suponen un riesgo grave para la mayoría de los usuarios, se recomienda precaución y responsabilidad, especialmente entre personas inmunodeprimidas o con problemas dermatológicos.

