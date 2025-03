Alerta alimentaria por salmonella en torreznos procedentes de España

A. Mateos Martes, 25 de marzo 2025, 14:02 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitida una alerta alimentaria por la presencia de Salmonella en dos marcas de torreznos con sabor a barbacoa. El departamento, perteneciente al Ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento de estos lotes afectados a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Las marcas afectadas son Frit Ravich y Sun Snacks. En el caso de la primera, los lotes afectados son los números 3001 y 2301 para el envase de 50 gramos y 3101 para el envase de 800 gramos. En el caso de la segunda marca, los lotes denunciados son los 2901 y 2001, ambos para los envases de 90 gramos.

Desde la OCU instan a las personas que dispongan de estos productos en su domicilio a no consumirlos y, en su caso, solicitar el reembolso del producto en el comercio donde la hubieran adquirido. Y, en el caso de aquellas personas que hayan consumido los productos de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con la salmonelosis (diarrea o vómitos, acompañados de dolor de cabeza) que acudan a un centro de salud, y pidan justificantes de la atención recibida para en su caso poder exigir la correspondiente indemnización.

La información ofrecida por la Aesan es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Según la información disponible, los productos afectados se han comercializado en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Síntomas de la Salmonella

La infección por salmonella, cuyos síntomas suelen presentarse entre las ocho horas y los tres días siguientes a la exposición, suele deberse a la ingesta de alimentos en mal estado, sobre todo huevos crudos o poco cocidos, carne (sobre todo aves), leche no pasteurizada o agua contaminada. De hecho, la bacteria que causa esta enfermedad vive en nuestro intestino y en el de los animales, muchas veces sin dar apenas síntomas, y se expulsa mediante las heces.

Los síntomas de esta enfermedad gastrointestinal (diarrea, a veces con productos patológicos en heces como sangre o mocos, fiebre, náuseas, escalofríos, dolor de cabeza y abdominal...) suelen durar pocos días y la mayoría de los afectados se recuperan sin tener que recurrir a los antibióticos, que es el tratamiento habitual en este tipo de intoxicaciones.

