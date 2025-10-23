El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alerta alimentaria por presencia de salmonella en una especia muy consumida en España

Bruno Vergara

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:56

Comenta

Nueva alerta alimentaria en España. Esta vez debido a la presencia de 'Salmonella spp.' en cúrcuma en polvo 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba. En concreto se trata del producto que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado esta alerta después de que las autoridades sanitarias de Italia informasen de la presencia de salmonella a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

