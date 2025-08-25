El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alerta alimentaria por posible presencia de partículas metálicas en galletas de Fontaneda

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha recomendado que no se consuma dicho producto

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:36

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado este lunes una alerta alimentaria por la posible presencia de partículas metálicas en una conocida marca de galletas. Se trataría de las Pim's Naranja de la empresa Fontaneda. El organismo ha recomendado a las personas que tengan este producto que no lo consuman.

La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.

La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no han descartado también se haya dado en otras autonomías.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  4. 4 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  5. 5

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  6. 6 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  7. 7

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  8. 8

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  9. 9

    La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta alimentaria por posible presencia de partículas metálicas en galletas de Fontaneda

Alerta alimentaria por posible presencia de partículas metálicas en galletas de Fontaneda