Alerta alimentaria por posible presencia de partículas metálicas en galletas de Fontaneda
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha recomendado que no se consuma dicho producto
Lunes, 25 de agosto 2025, 16:36
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado este lunes una alerta alimentaria por la posible presencia de partículas metálicas en una conocida marca de galletas. Se trataría de las Pim's Naranja de la empresa Fontaneda. El organismo ha recomendado a las personas que tengan este producto que no lo consuman.
La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.
La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no han descartado también se haya dado en otras autonomías.
La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
