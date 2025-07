Alerta alimentaría: AESAN retira pasteles procedentes de China por contener huevo y leche no declarados AESAN advierte a personas con alergia o intolerancia al huevo y a la leche de tres productos de la marca Macimimi, distribuidos en varias comunidades autónomas

Leire Moro Miércoles, 9 de julio 2025, 20:05

La Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria relacionada con la comercialización de pasteles procedentes de China que contienen huevo y leche no declarados en el etiquetado, lo que supone un riesgo para personas con alergia o intolerancia a estos ingredientes.

Los productos implicados son tres variedades de pasteles de la marca Macimimi, todos envasados, con peso unitario de 100 gramos y conservación a temperatura ambiente. Según detalla la nota oficial, el problema afecta a todos los lotes en los que no figure el etiquetado de los alérgenos referidos al huevo y la leche.

Los productos afectados son los pasteles a base de trigo de los siguientes sabores: Yema salada.

Yogur

Queso

La alerta fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, tras ser detectada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Según la información disponible, la distribución inicial de estos productos se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

No obstante, no se descarta que hayan sido redistribuidos a otras regiones de España, por lo que AESAN recomienda la máxima precaución. Se ha ordenado la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización. Mientras tanto, se pide a las personas alérgicas o intolerantes al huevo y/o la leche que eviten el consumo de estos productos si los tienen en casa. El consumo de estos productos no supone ningún riesgo para la población general, pero sí para quienes presentan alergias alimentarías.

