Alejandro Martínez Rico, psiquiatra: «Dormir solo 4 horas hace que tu cerebro funcione como si tuviera 8 años más» El experto ofrece algunas claves para aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño

Marina León Sábado, 11 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Cada vez son más quienes tienen problemas para conciliar el sueño. Ya no solo por el tan extendido insomnio si no por la falta de buenos hábitos y una rutina que nos permitan dormir las horas necesarias para rendir al día siguiente. El psiquiatra Alejandro Martínez Rico ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales para aquellos que piensan que no pasa nada por dormir poco. Las consecuencias son más graves de lo que parece. «Un estudio con más de 10.000 personas en todo el mundo descubrió algo increíble: dormir solo 4 horas por noche hace que tu cerebro funcione como si tuviera 8 años más de edad», afirma el experto.

No solo se trata de estar cansado. «Hablamos de que se deterioran tus habilidades de razonamiento, tu memoria de trabajo y tu capacidad para tomar decisiones», explica y asegura que estos efectos negativos se producen a cualquier edad. La buena noticia es que «una sola noche de sueño reparador ya puede mejorar tu rendimiento mental. Dormir no es un lujo, es el combustible que mantiene tu cerebro joven y afilado», señala.

Para que sus seguidores entiendan claramente de lo que habla, el psiquiatra muestra dos resonancias magnéticas del cerebro. «Esta prueba mide el flujo de sangre en tu cerebro: cuanto más activo está un área, más sangre necesita y más «luces naranjas» aparecen en la imagen», cuenta. ️En la primera imagen, después de dormir bien, «el cerebro muestra mucha más actividad en las zonas frontal y parietal, responsables de decidir, resolver problemas y memorizar», indica.️ En la segunda resonancia, tras una noche sin dormir, «esas áreas están casi apagadas: mucho menos flujo sanguíneo, mucho menos rendimiento», puntualiza. Es decir, «dormir poco literalmente apaga partes de tu cerebro».

Las siestas: ¿de cuánto tiempo?

Una de las reglas de oro para descansar correctamente según Alejandro Martínez es que si no consigues conciliar el sueño en 20 minutos, «es mejor que te levantes, hagas algo relajante y vuelvas a la cama cuando tengas sueño», explica. Así, recomienda evitar mirar el reloj por la noche porque «aumenta la ansiedad y el insomnio».

En cuanto a las siestas, que sean de máximo 15 o 20 minutos y antes de las 15.00 horas. «No te quedes mucho tiempo despierto en la cama, ya que es un espacio que solo debe asociarse a dormir y descansar», añade. Por último, el profesional indica que «hay que tener paciencia, ya que dormir bien se entrena. Tu cerebro necesita repetición y constancia», concluye.

Temas

salud

Instagram

Audiencias