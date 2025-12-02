La advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas sobre las leches vegetales: «Llevan más azúcar del que te imaginas» El conocido especialista ha revelado cuáles son los cinco peores alimentos para el corazón

El cardiólogo Aurelio Rojas ha advertido sobre los cinco peores alimentos para el corazón. «La mayoría de personas que veo en consulta con hipertensión, triglicéridos altos, inflamación crónica o grasa visceral comparten un patrón: abusan de alimentos que parecen 'normales', pero castigan tu corazón cada día», señala el especialista en un vídeo publicado en Instagram.

Con evidencia científica solvente, el popular médico especializado en salud cardiovascular, muy activo en redes sociales, ha detallado en por qué aconseja evitar o consumir de forma muy puntual alimentos que contiene demasiado azúcar -con el tiempo, las cantidades elevadas de azúcar y carbohidratos refinados aumentan el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular- o exceso de sal, ya que aumenta el riesgo de presentar hipertensión arterial y como consecuencia el riesgo de accidente cerebrovascular.

Así, según el doctor Rojas, los cinco grupos de alimentos que resultan más perjudiciales para el corazón son:

- Procesados cárnicos: salchichas, lomo adobado, embutidos como mortadela, jamón cocido, chóped... El especialista explica que aumentan el riesgo cardiovascular por las altas cantidades de nitritos y sodio que contienen. Se trata de compuestos asociados con el cáncer, sobre todo el colorrectal. Sobre las salchichas, además, advierte: «Una sola salchicha tiene hasta 900 miligramos de sodio. Es la mitad de lo que se recomienda tomar al día».

- Las salsas azucaradas: como kétchup o barbacoa, con demasiado azúcar y jarabe de maíz, lo que eleva la glucosa e insulina y generan inflamación.

- Cereales ultraprocesados: «Tienen picos glucémicos comparables a un refresco», arguye el especialista. «Un cuenco de cereales puede llevar más azúcar que una lata de un refresco», añade.

- Las leches vegetales: «La de almendra,o avena, pero sobre todo las saborizadas con sabores artificiales como vainilla o chocolate llevan más azúcar de lo que imaginas».

- Productos light: «Son light en grasa, pero no en azúcar».

«No se trata de prohibir»

El doctor Rojas, con más de un millón de seguidores en Instagram, se ha hecho muy popular gracias a sus consejos para mantener una buena salud cardiovascular. En este caso, sobre los alimentos que pueden dañar el corazón, indica que «no se trata de prohibir. Se trata de abrir los ojos. Tu corazón no necesita perfección… necesita que no lo dañes a diario sin darte cuenta. La frecuencia es el verdadero veneno. Puntualmente, no pasa nada. Cada día, sí», zanja.

