Activan el protocolo por sarampión desde el hospital de Cruces

Activado el protocolo de sarampión en Bizkaia tras detectarse un caso

Un vizcaíno de 38 que acaba de regresar de un viaje por Asia ha ingresado en el Hospital de Cruces aquejado de sarampión. Su caso ha obligado a que la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco active el protocolo para detectar potenciales contactos. El enfermo, del que no se conocen más datos, regresó el 29 de agosto de sus vacaciones en Tailandia y Filipinas. El centro sanitario ha tomado las medidas necesarias para aislarlo y evitar que la enfermedad se propague. Mientras que Salud Pública del territorio está estudiando el entorno del hombre y tomando las medidas oportunas.

España forma parte del grupo de países en los que el sarampión tiene una incidencia no muy alta. Este año, los casos que se han detectado están entre el centenar y los 499. No se tienen datos precisos. Esta enfermedad, que en principio no es mortal, se ataja con las vacunas necesarias. En Euskadi, según los datos de Osakidetza, desde 2012 no se había detectado ningún caso de esta dolancia. Aunque no está erradica. «Según los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), se ha constatado un incremento en toda Europa, donde se han diagnosticado más de 14.000 casos en 28 de los 30 países del Continente», añaden las mismas fuentes.

En Euskadi, la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario infantil y la cobertura de la primera dosis de la Triple Vírica (sarampión-paperas-rubeola) es de 96,05% y del 94,7% en la segunda dosis, lo que cumple los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, ha precisado el Servicio Vasco de Salud.