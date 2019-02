Salesianos se reúne con «varios» exalumnos que han acusado a 'don Chemi' de abusos Dos de las personas que han acusado a 'don Chemi' accedieron a fotografiarse frente al colegio de los Salesianos. / Luis Ángel Gómez El Obispado siente «una gran pena» y señala que «el daño moral no prescribe» mientras las denuncias suben a 14 tras surgir dos nuevos casos JOSU GARCÍA Jueves, 7 febrero 2019, 01:33

Responsables del colegio Salesianos de Deusto se han reunido con «varias» de las por ahora 14 personas que han presentado denuncias contra el exreligioso José Miguel San Martín Unamuno, 'don Chemi', al que acusan de haberles sometido a abusos físicos y sexuales hace tres décadas cuando eran unos niños de entre 8 y 13 años. «Estamos recabando información y en las últimas horas han venido al centro varios más de los que han ido a la Ertzaintza», aseguró ayer su director, Jose Antonio Prol, que no detalló el contenido de estos encuentros. El caso estalló el pasado fin de semana, cuando se supo que se habían interpuesto ocho denuncias.

El colegio les habría trasladado que desconocía los hechos hasta este año y que investigará el caso, además de mostrar su disposición a atender a todas las presuntas víctimas, según ha podido saber ELCORREO. La recogida de datos trata de aportar luz a un episodio en el que algunos de los protagonistas han muerto y otros muchos no están ya en Bilbao. Por ahora hay 14 denuncias interpuestas ante la Policía autonómica, en su mayoría por abusos sexuales. Se esperan más. El centro ha recibido también varias llamadas de personas que podrían dar, en breve, el paso de acudir a comisaría o que tendrían información que ayude a esclarecer los hechos reportados.

«Efecto bola de nieve»

Por su parte, el núcleo central de afectados, formado por una decena de exestudiantes, fue contactado ayer por otros dos excompañeros que habrían sido también víctimas de 'don Chemi', de 71 años y que estuvo en el centro educativo entre 1975 y 1990. Esa es la fecha en la que salió de la disciplina salesiana y montó un gabinete psicológico en la calle Puente de Deusto, en donde asesoraba, hasta hace bien poco, a padres y menores, principalmente. San Martín tenía previsto también ser director de una colonia infantil el próximo verano, un hecho determinante que animó a sus supuestas víctimas a dar un paso al frente y poner el caso en conocimiento de las autoridades.

«Van a salir más abusos. Cada día tenemos más mensajes de gente que ha sufrido lo mismo que muchos de nosotros. Hoy (por ayer) han sido dos las personas que nos han dicho que van a denunciar en las próximas horas y seguimos abiertos a recoger más testimonios. Esto va a funcionar como una bola de nieve», afirman. Este grupo es muy crítico con el colegio. Sostienen que, en su momento, sus responsables trataron de ocultarlo y de «echar tierra encima» para que «no saliera la verdad a relucir». En este sentido no tienen ninguna confianza en que la investigación eclesiástica pueda deparar resultados.

Al caso se refirió ayer el vicario general de Bilbao, Félix Alonso. En declaraciones a EiTB, el religioso dijo que los supuestos abusos, pese a afectar a una orden autónoma, están repercutiendo en toda la Iglesia. «Estamos viviéndolo con una gran pena y tristeza porque se supone que un colegio es un lugar donde los niños deben ser educados, formados y protegidos», se dolió. «También con vergüenza, pero sin miedo», agregó. Alonso comparte la teoría de algunos de los afectados de que las 14 primeras denuncias son solo un principio. Incluso utilizó sus mismas palabras: «No es más que la punta del iceberg». Finalmente, el vicario animó a todas las presuntas víctimas a denunciar.

Hizo autocrítica y aseguró que el silencio que se ha mantenido en otros casos ya juzgados fue algo «que no se sostiene». «Antes se callaba y se trasladaba el problema, pero no se solucionaba», lamentó. «Cuando hay que hacer limpieza general pues hay que hacer limpieza general», se mostró tajante.

«Y –continúo Alonso– si se hizo mal, hay que pedir perdón y tomar las medidas oportunas para que no vuelva a suceder». El vicario general también advirtió de que, aunque los abusos pudieran haber prescrito y finalmente 'don Chemi' no tuviera un reproche penal, «el daño moral no prescribe nunca».