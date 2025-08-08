Saldo.barik: el fenómeno de TikTok que recorre Bizkaia en el metro parada a parada Clara Martínez y Naiara Hermana son las creadoras que han emprendido este proyecto curioso y original

Viernes, 8 de agosto 2025

Una actividad que a diario realizan miles de vizcaínos se ha viralizado en las redes sociales gracias a Clara Martínez y Naiara Hermana, dos jóvenes creadoras de contenido que han emprendido un proyecto curioso y original: visitar todas las paradas del metro de Bilbao y mostrar lo que se esconde más allá del andén. El perfil, llamado Saldo.barik, creado hace poco más de un mes, se ha convertido en un fenómeno viral en Euskadi, con más de 400.000 visualizaciones en su perfil de tiktok y cifras similares en su cuenta de Instagram.

A través de vídeos cortos, dinámicos, cargados de humor y con una mirada fresca, invitan a descubrir los rincones cotidianos —y muchas veces desapercibidos— de los municipios conectados por el suburbano. Son esos detalles que quizá no formarían parte de una guía turística, pero que aportan al verdadero encanto de cada lugar. «Nos dimos cuenta de que no conocíamos la mitad de las paradas de la línea. Por eso, nos pareció una buena idea recorrer y mostrar cada una de ellas, siguiendo el trazado del metro, que es uno de los medios de transporte más utilizados en el Gran Bilbao», afirman las creadoras.

La propuesta tiene todo el sentido si se tiene en cuenta que Bilbao es el único municipio de Euskadi que cuenta con metro, lo que convierte esta dinámica en una manera única de recorrer el territorio desde una perspectiva cercana y accesible. «Es mucho más que un simple medio de transporte; es como si fuera un habitante más de la ciudad. Bilbao no sería la misma ciudad si no tuviese el metro», cuentan.

Mucha curiosidad

Más allá del entretenimiento, saldo.barik reivindica el valor de lo cotidiano, el uso del transporte público y la exploración de lo local como forma de conectar con el entorno. Una tarjeta Barik, una cámara y mucha curiosidad han sido suficientes para que estas creadoras pongan en el mapa a barrios, estaciones y municipios, a menudo, pasan desapercibidos.

«En uno de los primeros vídeos que publicamos en TikTok nos preguntábamos '¿Dónde estará Ariz?', porque para nosotras era una parada totalmente desconocida», recuerdan entre risas. La entonces desconocida Ariz, situada en Basauri, es hoy uno de los mayores descubrimientos desde que comenzaron el proyecto. La estación, de hecho, es una de las más transitadas del metro. Recibe a los viajeros un barrio con un ambiente acogedor, lleno de vida. «Incluso cuando terminamos de grabar nos quedamos tomando algo porque estuvimos muy a gusto», concluyen las jóvenes.

La visión de dos veinteañeras

La idea surgió hace un tiempo, pero ambas tenían claro que no saldría a la luz hasta que cumpliese con los requisitos que se habían planteado: que todo el contenido reflejase su estilo. El estilo de «dos veinteañeras» que comparten sus impresiones como lo haría cualquier persona con sus amigos. Y parece que el mensaje ha calado, ya que desde los primeros vídeos obtuvieron mucho feedback, la mayoría de él positivo.

Ya han visitado Basauri, Ariz, Etxebarri, Bolueta, Basarrate y Santutxu, documentando su experiencia con anécdotas, referencias culturales y mucho costumbrismo local. Las dos jóvenes coinciden en que lo que más disfrutan es «improvisar» y «explorar» por su cuenta. «Creemos que ahí es de donde salen los clips más naturales y dinámicos», expresan.

Aunque han recorrido pocas paradas, su objetivo es visitar todas las estaciones de Metro Bilbao, que no son pocas. Y mostrar a través de su contenido que «cada sitio tiene algo que merece la pena, aunque no sea algo turístico». No es necesario que un lugar esté lleno de actividades o monumentos para ser interesante: a veces lo más especial está en los detalles más «tontos» o en simplemente observar el ambiente del barrio.