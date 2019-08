«No sabemos cuánto tiempo ha estado tomando crecepelo en vez del medicamento adecuado»

«Hubo peligro durante su uso, pero el vello desaparecerá y no les quedarán secuelas»

«Las familias no deben preocuparse por la hipertricosis, porque ese pelo, que es un efecto secundario del minoxidil, es una consecuencia transitoria y reversible. En el momento en que se deja de tomar el tratamiento, el vello irá desapareciendo y no quedarán secuelas», explica el pediatra Domingo González Lamuño desde el servicio de Nefrología infantil de Valdecilla. «Al tratarse de un vasodilatador (produce una modificación del flujo sanguíneo) exige controlar la función renal y la cardiaca del paciente», explica el experto, que garantiza que «una vez se suspende el tratamiento, los efectos que ocasiona, que pueden ser significativos durante su uso y que resultan muy llamativos por el exceso de pelo por el cuerpo, se quitan». De hecho, esa consecuencia más visible de este principio activo fue lo que determinó que se extendiera su uso para combatir la alopecia.

Desde la Asociación Española de Dermatología, la coordinadora del grupo de tricología (ciencia que estudia las alopecias y los problemas del cabello), Cristina Serrano, coincide en este mensaje tranquilizador hacia las familias: «Tres meses después de tomar el fármaco empezará a caérseles ese vello que está ahí de forma accidental». Aunque no se puede dar una fecha exacta, incide en que ese pelo se va a caer «sí o sí», por lo que recomienda que no se utilice ninguna técnica para quitarlo. Serrano no es partidaria de que se bautice la hipertricosis como 'síndrome del hombre lobo', que es una enfermedad rara ocasionada por una alteración genética.

González Lamuño opina que el hecho de que el minoxidil haya llegado a administrarse en lugar del omeprazol en niños supone «un error imperdonable», que «por suerte» no ha tenido peores consecuencias. «Una vez identificado el fallo y retirado el tratamiento no hay que preocuparse por lo que va a ocurrir ahora, sino por lo que pudo haber pasado, porque hubo peligro durante su uso. Hay que dar gracias de que las consecuencias de este fallo se limiten a hipertricosis transitorias y de que no se registrara ningún accidente».

En este sentido, celebra que los pediatras que asistieron a los niños afectados en Cantabria actuaran «con bastante diligencia», lo que permitió que se detectara el problema «enseguida» y se retiraran los lotes contaminados.