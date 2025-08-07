Ryanair aumenta el tamaño del equipaje gratuito

Leire Moro Jueves, 7 de agosto 2025, 20:29 Comenta Compartir

Hacer el equipaje cuando se va a viajar en avión se puede convertir en una misión imposible cuando las medidas de las maletas no pueden sobrepasar ciertos límites. Por mucho que los fabricantes de estos accesorios diseñen productos con las medidas exactas, a veces llenarlas de más supone sobrecostes que pueden arruinar el viaje.

La compañía 'low cost' Ryanair ha aumentado el tamaño del equipaje gratuito. La bolsa de mano que se puede colocar debajo del asiento ha ganado algunos centímetros, ya que ha pasado de medir 40x25x20 a 40x30x20, un espacio que supone sumar 4 litros más. La aerolínea describe este accesorio como «bolsa pequeña para llevar a bordo, que debe caber debajo del asiento delantero; puede ser un bolso de mano, una funda de portátil o una mochila».

Esta medida no ha sido voluntaria por parte de Ryanair; forma parte de un acuerdo aprobado en junio en el Consejo de la Unión Europea con respecto a la reforma del Reglamento de Derechos de los pasajeros. Aunque la medida se ha empezado a aplicar a primeros de este mes, la compañía ha comunicado que necesita algunas semanas más para sustituir los medidores del tamaño del equipaje en los aeropuertos.

La aerolínea irlandesa fue una de las primeras en empezar a cobrar suplementos por el equipaje. Una medida que en España el Ministerio de Consumo ha sancionado con una multa y la obligación de retirarla. Pero como Ryanair ha recurrido la sanción, todavía tienen que cumplirla.

