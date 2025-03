Este es el restaurante con el mejor sushi de Bizkaia, según un blog gastronómico

Marina León Lunes, 17 de marzo 2025, 12:09 Comenta Compartir

Bizkaia cuenta con varias propuestas gastronómicas que conquistan a los paladares más exigentes. Entre ellas está la cocina japonesa. La influencer tras el blog gastronómico Bikote Foodie, con más de 18.000 seguidores en Instagram, recomienda un restaurante ubicado en Bermeo en el que asegura que ha disfrutado «del mejor sushi».

Se trata de Eskura, un acogedor establecimiento con tan solo una barra y espacio para cinco comensales. Frente a ella, José Mendoza elabora cada uno de los platos en directo con producto de cercanía. «Es el sitio al que cualquier amante de la comida japonesa debe ir. Tiene una carta pequeñita pero muy apetecible», señala la autora de la publicación, en la que muestra el restaurante y todos los platos de los que disfrutaron en su visita.

Para empezar, pidieron un plato de usuzukuri de pescado de limón y unas gyozas de cerdo, «nuestro imprescindible en cualquier japonés». Siguieron con el tartar de atún, «que en mi opinión es obligatorio. El más rico que he comido en mi vida», señala. Después llegó el plato mas esperado: los nigiris. «Pedimos el de salmón, el de pez limón y el de carabinero. Este tenía un sabor que no voy a olvidar en la vida», detalla.

El futomaki maguro con atún picante «ha hecho que me enamore aún más de la comida japonesa». Por último, cerraron la comida con los uramakis. «El de salmón, mango y spicy mayo me ha encantado, podría pasarme toda la vida comiendo este plato», confiesa la autora de la publicación, que ya suma más de 3.000 'me gusta'.

