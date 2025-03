Reserva por error en un estrella Michelin de Bilbao: ocho menús sin consumir y una penalización

Marina León Jueves, 13 de marzo 2025, 14:22 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Los restaurantes se muestran cada vez más firmes con sus políticas de cancelación. Los 'no shows' por parte de los clientes, como se conocen en el mundo de la hostelería los populares plantones, representan pérdidas económicas importantes para los establecimientos y, en muchos casos, conllevan sanciones económicas para quienes no asisten a la cita.

Aunque los establecimientos suelen mostrar su cabreo ante este tipo de desplantes, el restaurante Mina de Bilbao ha querido darle un toque de humor a una situación de lo más surrealista. Irene Llorca hizo una reserva para comer con sus amigos en el restaurante La Mina, una taberna ubicada en el madrileño barrio de Chamberí. O eso es lo que ella pensaba. En realidad reservó en el estrella Michelin Mina, de Bilbao.

«Llegó puntual y emocionada, pero había un pequeño problema: su mesa estaba en Bilbao y ella en Madrid. ¿El resultado? Una mesa vacía, ocho menús degustación preparados y una penalización por 'no show'», explican en el perfil de instagram del local ubicado en el Muelle Marzana de la capital vizcaína. «Detrás de cada reserva hay un equipo cocinando y preparando un lugar para tí. Revisa los datos de tu reserva y si no puedes venir, solo tienes que avisarnos con tiempo», apuntan.

«Después de la confusión, ella decidió tomárselo con humor y nos sorprendió con una canción que queremos compartir para ayudar a concienciar sobre el impacto de no aparecer cuando se hace una reserva», cuentan en un post que tiene como banda sonora un tema compuesto por la comensal que finalmente no asistió. «En el caso de Irene se trató de un error, pero tenemos mil historias para no contar», concluyen.