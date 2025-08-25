El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

112 Cantabria

Rescatan a un senderista de Bilbao en una ruta por la zona del Faro del Caballo

Bruno Vergara

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:32

Los Bomberos de Cantabria han restacado este lunes por la tarde a un hombre que estaba realizando una ruta por un sendero del Faro del Caballo, en Santoña. En una parte del recorrido, esa persona ha empezado a sentir «vértigo» al pasar por «una zona escarpada» y no pudo continuar, según informan desde el 112 de Cantabria. El varón estaba acompañado por otro senderista, ambos de Bilbao.

Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar y, con «un sistema de cuerdas» pudieron llegar hasta el hombre, al que sujetaron con un arnés para después ayudarle a salir de esa zona por su propio pie.

Una vez los Bomberos ayudaron al senderista a llegar al camino, los dos continuaron hasta el final de la ruta sin ayuda.

