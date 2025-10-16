Remedios Sánchez, regresa la 'mataviejas' con un nuevo crimen en Galicia Condenada a 144 años de prisión por asesinar a tres ancianas, la Policía la acusa ahora de acabar con la vida de otra mujer de avanzada edad durante un permiso penitenciario

T. Nieva Jueves, 16 de octubre 2025, 09:18

Ingresada en la prisión de Teixeiro, donde cumple condena, Remedios Sánchez se encunentra a la espera de prestar declaración. En la cárcel por matar a tres ancianas en Cataluña, veinte años después de su primer crimen, la 'mataviejas' parece que ha vuelto a las andadas. La Policía cree que esta asesina en serie, nacida en Boimorto en 1977, está detrás de la muerte de otra mujer mayor, hace poco más de una semana en A Coruña. La reclusa, condenada a 144 años de cárcel, se encontraba esos días disfrutando de un permiso penitenciario. En principio, no podrá permanece más de 30 años entre rejas.

El nuevo caso es del pasado 3 de octubre, cuando apareció el cadáver de una mujer de 91 años en su piso, concretamente en el baño, en lo que parecía un accidente doméstico. En la primera inspección del cuerpo no se detectaron signos de violencia, pero finalmente la autopsia concluyó que se trataba de una muerte por asfixia. El Juzgado de A Coruña que lleva el caso lo mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Cinco días después, la Policía Nacional arrestó a Remedios Sánchez en el mismo centro penitenciario de Teixeiro, donde cumple su pena y al que había regresado tras el permiso.

El historial de esta asesina en serie da miedo. La Audiencia de Barcelona la condenó por matar a tres mujeres mayores «con especial violencia» (Pepita, Adelaida y María) y por intentar acabar con la vida de otras cinco. En su macabro currículum figuran también siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

Remedios Sánchez robaba a sus víctimas antes de acabar con sus vidas, después de ganarse su confianza y entrar en sus pisos. Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona. Ante el pánico que se instaló en la Ciudad Condal, los Mossos d'Esquadra lanzaron advertencias a la ciudadanía sobre el riesgo de abrir la puerta a desconocidos.

El 4 de julio de aquel año apareció una pista a partir de la señal de un teléfono móvil y 200 mossos d'esquadra se movilizaron en el Eixample. El entonces jefe de investigación criminal, el ahora famoso Josep Lluís Trapero, se sumó al patrullaje en un coche hasta que pasó por delante de un bingo y entró a ver si había suerte. «Remedios, Remedios», llamó a una mujer que jugaba en una máquina tragaperras. Era ella: en su bolso llevaba la agenda de la primera mujer a la que había asesinado.