Regresa a Euskadi el hélicóptero antiincendios que participó en la extinción de los incendios de Castilla y León El aparato fue contratado el año pasado entre las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco

Leire Moro Sábado, 23 de agosto 2025, 19:05

Una vez que el número de incendios activos de alto riesgo disminuye poco a poco, los efectivos desplazados van volviendo a sus lugares de origen. Ese ha sido el caso del helicóptero antiincendios contratado el año pasado entre las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco. Este sábado ha vuelto a Nanclares de Oca tras casi diez días de colaboración en la extinción de los incendios del norte de Castilla y León.

El helicóptero partió hacia la zona de los Picos de Europa y la montaña palentina el pasado 15 de agosto y ha estado colaborando en la extinción de los incendios activos de la zona desde entonces. Tras finalizar los trabajos encomendados, el helicóptero vuelve a Nanclares de Oca, «estación» donde suele estar en la temporada de verano.

Euskadi respondió inmediatamente a la solicitud de ayuda de Castilla y León y ha colaborado activamente desde el pasado 15 de agosto en la extinción de los incendios declarados en la zona. La primera ayuda llegó con el helicóptero antiincendios y, unos días después, tras otra solicitud de ayuda, Euskadi envió medios humanos y materiales. En total fueron más de 71 efectivos entre bomberos de las tres diputaciones forales y del Ayuntamiento de Bilbao, personal del Servicio de Montes y de Basalan de la Diputación Foral de Bizkaia.