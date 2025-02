REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE LA PROMOCIÓN «Sorteo de una placa de inducción con campana WVH 1065B F KIT - Whirlpool»

El Correo Lunes, 17 de febrero 2025, 14:49 Comenta Compartir

ORGANIZADOR: Diario EL CORREO S.A., con domicilio social en C/ Gran Vía 45, 3ª planta, 48011 Bilbao. CIF A48536858, («Organizador»), entidad titular de www.elcorreo.com, cuyos datos a efectos identificativos constan en /www.elcorreo.com/aviso-legal.html#:~:text=Puede%20obtener%20más%20información%20remitiendo,contacto%20info%40elcorreo.com.

COLABORADOR: COCINAS REY S.A. Fábrica de Cocinas Rey S.A. con domicilio social en Polígono Ibarzaharra 4, 48510 Trapagaran. CIF A48245997, entidad titular de www.cocinasrey.com, cuyos datos a efectos identificativos constan en www.cocinasrey.com/aviso-legal/.

FINALIDAD: Publicitaria y promocional del Organizador y Colaborador y especialmente de sus cuentas en Instagram @elcorreo_com y @cocinasrey_by_direysa, siendo la participación voluntaria y gratuita.

1. Condiciones de carácter general. Objeto

La empresa EL CORREO S.A. (en adelante, EL CORREO) presenta la promoción «Sorteo de una placa de inducción con campana WVH 1065B F KIT - Whirlpool».

Esta promoción está gestionada por EL CORREO en colaboración con COCINAS REY. La promoción se regirá por las presentes bases.

Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de participar, se entiende que aceptan las bases de esta promoción y las normas que rigen su procedimiento. La promoción se comunicará a través del Instagram de @elcorreo_com.

2. Personas legitimadas para participar en la promoción

Las personas que deseen participar («Participante/s») deberán ser PERSONAS FÍSICAS, mayores de edad, residentes en territorio español, estar dado de alta como usuario registrado con perfil válido en Instagram y/o Facebook, y ser seguidor de «EL CORREO», en @elcorreo_com en Instagram y de COCINAS REY en @cocinasrey_by_direysa. También debe haber comentado la publicación, al menos una vez, con la opción elegida de diseño y mencionando a otro usuario de Instagram.

Además, debe tener y proporcionar una dirección de correo electrónico que, en su caso, se publicite para asumir su participación, y con domicilio en España. Es requisito indispensable para poder participar el cumplir con las condiciones establecidas en las presentes bases.

Todos los datos facilitados por el Ganador deberán ser veraces. La identidad de los Participantes, (sean ganador o en su caso, suplentes), se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el Participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar al premio.

En relación con el acceso a Internet, así como al Site de menores de edad, el Organizador comunica que serán los padres y tutores los únicos responsables de controlar y asistir a los menores en la navegación por las páginas de Internet, así como del Site, y habilitar cualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su caso, impidan el acceso por parte de los menores a las páginas del Organizador, no admitiendo el Organizador o su Grupo y/o cualesquiera otras entidades relacionadas con esta promoción (en adelante la «Promoción») ninguna reclamación al respecto.

No podrán participar en la Promoción empleados del Organizador, Colaborador o de su Grupo, ni cualquier persona que haya participado en modo alguno en la organización de la Promoción, ni los empleados de las agencias de publicidad y promociones, así como toda persona que, por cualquier motivo, de forma directa o indirecta, esté relacionada con la organización o la realización de esta Promoción. Así como también quedan excluidos respecto de las personas indicadas en los puntos anteriores su cónyuge o persona que conviva con el mismo de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, así como sus familiares (ascendientes o descendientes) y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.

3. Fechas de comienzo y terminación de la promoción.

El periodo de participación será desde el día 17 DE FEBRERO de 2025 al 28 DE FEBRERO de 2025 hasta las 00:00h, ambas inclusive. Todas las horas indicadas, hora peninsular española. Cualquier comentario recibido con posterioridad al cierre de la Promoción, no se contemplará como válido. Para la determinación del día y hora de recepción de las entradas se estará a los servidores del Organizador.

El Organizador se reserva el derecho a cancelar la presente promoción en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo la misma.

De tener lugar el supuesto aquí previsto, el Organizador lo comunicará oportunamente a través del Site: @elcorreo_com en Instagram. Así mismo, en caso de falta de seguimiento, el Organizador podrá suspender la promoción o declarar el premio desierto.

4. Forma de Participación.

Para participar en la Promoción, los Participantes, como se ha indicado en el Apartado 2 anterior:

- Deberán estar dados de alta como usuario registrado con perfil válido en Instagram.

-Ser seguidor de EL CORREO, en @elcorreo_com en Instagram y de COCINAS REY en @cocinasrey_by_direysa en Instagram.

- Dar like a la publicación del sorteo.

- Mencionar a un amigo por comentario con usuario válido y la opción de cocina elegida de las tres que aparecen en el post.

- El usuario puede participar las veces que quiera a través de comentarios, mencionando a un usuario distinto por comentario.

El Organizador se reserva el derecho de descartar aquellas participaciones que no se atengan a lo especificado en las Bases.

5. Premio y selección ganador.

Entre todos los participantes que hayan cumplido los requisitos se sorteará una placa de inducción con campana WVH 1065B F KIT - Whirlpool con las siguientes características:

- Placa inducción de 65cm. con campana.

Incluye Kit recirculación.

Clasificación energética Campana: A.

4 zonas de cocción.

FlexiCook.

Comandos Touch Control.

Acceso directo con sliders independientes.

Potencia total: 7.4 kW.

Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 135 / 470 / 610.

Sistema de desconexión automática.

Indicador de calor residual.

Temporizador electrónico.

Bloqueo de seguridad.

5 ajustes de velocidad.

Perfecta alineación con la superficie de la encimera.

Acabado vidrio negro sin marco.

Dimensión de fuegos (mm): 2x160, 2x200.

Dimensiones totales placa (mm): 650x515.

*Los gastos de envío están incluidos en todo el territorio de Bizkaia, fuera de ese marco geográfico el ganador debe hacerse cargo de los gastos de entrega o ir a recogerlo en las oficinas de Cocinas Rey. La instalación de dicha placa no está incluida en el premio.

El sorteo antes indicado se efectuará de la siguiente manera:

De entre todas las personas antes indicadas, el Organizador, mediante aplicación informática que permita elección aleatoria disponible en una página específica para la realización de sorteos aleatorios, elegirá a UN (1) ganador, como elegirá también aleatoriamente un (1) suplente para el caso de que quien resulte ganador (i) no cumpla los requisitos de participación, (ii) no sea localizado a efectos de entrega y aceptación del premio, o (iii) no acepte el premio. El sorteo se llevará a cabo dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del Periodo de Participación.

Realizado el sorteo, el Organizador se pondrá en contacto con el Ganador, y, en caso de que proceda, con los suplentes, mediante un mensaje directo al ganador y a través del perfil de Instagram de EL CORREO. Dicha comunicación la efectuará el Organizador en el plazo de siete (7) días laborables a contar desde el siguiente a la realización del sorteo, comunicación que tendrá lugar sin perjuicio de que la publicación del resultado del sorteo pueda tener lugar a través de cualquiera de los medios online u offline del Organizador. En un plazo de siete (7) días naturales a contar desde la comunicación realizada por el Organizador, el Ganador deberá: (i) comunicar la recepción de la comunicación; y (ii) la aceptación del premio. Si no se localizara al ganador o éste no contesta en el plazo señalado o manifestara que no acepta el premio que le haya correspondido, perderá su derecho al mismo. En este caso, su premio se otorgará a al suplente. Caso de que ni el ganador ni el suplente fuera localizado o no aceptara el premio, el mismo podrá declararse desierto.

A los efectos aquí indicados: (i) por día laborable se entiende día de lunes a viernes no festivo en la ciudad de Bilbao; y (ii) por día natural se entiende todos los días de lunes a domingo sean o no festivos.

Respecto del premio, los participantes quedan expresamente informados y aceptan que:

- El premio es personal para quien resulte ganador del mismo. Por tanto, no se aceptará solicitud alguna de modificación, alteración o cambio por parte del ganador. El premio NO es canjeable por valor alguno en metálico.

- El/los premio(s) no incluyen ningún tipo de importe en metálico, y quienes resulten ganadores no tienen derecho a compensación económica por los gastos (incluidos fiscales) en los que se vean obligados a incurrir, incluidos entre otros, cualquier gasto de transporte, montaje o instalación. Así mismo, los ganadores de los premios se harán cargo de cualquier cantidad que por imperativo legal fiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto.

- Los Participantes asumen que los premios están sujetos a la normativa fiscal, si bien, en caso de ser legalmente exigible El Organizador practicará las retenciones procedan. No obstante, excepto a los efectos de la citada retención serán los participantes los obligados a cumplir con las obligaciones formales y materiales exigidas por la legislación vigente, y a soportar la cuota tributaria derivada de su aplicación.

- Si el Colaborador no pudiera disponer del Premio en el momento de su entrega, el Colaborador podrá sustituirlo en función de las disponibilidades del Colaborador, por otro premio disponible de similares características que el premio indicado, sin obligación de indemnización alguna a terceros.

- En caso de que no hubiera Participantes, o que el designado como Ganador (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos de participación establecidos en estas bases, renunciara al premio, o el Organizador juzgara que la participación no ha sido suficiente, el premio podrá declararse desierto.

El premio podrá entregarse exclusivamente a determinación del Colaborador, de lo cual se informará debidamente desde las oficinas centrales del Colaborador en Cocinas Rey. El envío del premio está incluido, siempre y cuando la entrega sea dentro del territorio de Bizkaia. Fuera de este marco geográfico el ganador deberá hacerse cargo de los gastos de envío que el desplazamiento suponga, o recogerlo en persona en las instalaciones de Cocinas Rey. Si el ganador, o suplentes en su caso, no recogiera el premio en los plazos que fije el Colaborador perderá el derecho a tal premio, recayendo éste de forma automática en el suplente (si se hubiera designado) o quedando desierto.

El Organizador no se hace responsable de no poder entregar el premio siempre y cuando haga todos los esfuerzos para realizar la entrega según lo antes indicado. Así mismo, el Organizador declina cualquier tipo de responsabilidad ante alegaciones relacionadas por retrasos de terceras empresas ajenas al Organizador.

Los Participantes en esta Promoción y quienes resulten elegidos como ganadores, consienten gratuitamente y sin limitación temporal ni material en la utilización por cualquier persona o entidad de sus datos personales y de su imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que estos estén relacionados con la Promoción o con contenidos o servicios del Site, del Organizador y de su Grupo empresarial.

6. Protección de los datos

Se comunica a los Participantes que al acceder al servidor habilitado para la Promoción se registrarán como datos, en su caso en los ficheros citados, los números I.P. y otros aspectos tecnológicos, para determinar el número de páginas vistas y la realización de estadísticas, así como para evitar cualquier uso fraudulento o delictivo y para cumplir con las obligaciones legales que al Organizador le competan.

Los datos recogidos se utilizarán con la finalidad de participar en este concurso/promoción, de acuerdo con las condiciones que resultan de las presentes Bases, y asimismo presta su consentimiento para enviar información personalizada sobre promociones, ofertas y nuevos productos del Organizador. Por el hecho de participar en el concurso y circunscrito al ámbito del mismo, los participantes autorizan a EL CORREO a la publicación de su nombre e imagen en la página Web y perfil de Instagram, así como en cualquier tipo de publicidad, promoción, o publicación con fines comerciales o informativos siempre en relación con el presente Concurso/Promoción.

La obtención se basa en su consentimiento, el cual podrá ser revocado en cualquier momento. Y específicamente el tratamiento tiene una base contractual por cuanto, por el mero hecho de participar en el concurso/promoción, los participantes aceptan íntegramente las presentes Bases que tendrá carácter contractual por la aceptación del ofrecimiento.

Los datos obtenidos no serán cedidos a terceros ni se transferirán a terceros países o a organizaciones internacionales. Podrán ser destinatarios de los datos personales, en su caso, las empresas encargadas del tratamiento de datos que presten servicios al Organizador en relación a la gestión del Concurso/promoción, elaboración perfiles y otras en su caso.

El Organizador podrá gestionar y desarrollar el registro en la Web que supondrá la elaboración de perfiles de la navegación del usuario en la Web, consiste en el uso de los datos personales del cliente y de la información de su navegación para evaluar sus preferencias y/o intereses personales, siendo el interés legítimo el ofrecer un servicio e información más personalizada y útil al usuario y, por lo tanto, mejorar la marca.

En cualquier momento puede acceder a los datos facilitados, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, enviando la solicitud correspondiente a la dirección del Responsable del Tratamiento. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Política de Privacidad (enlace aquí), incluida en el Site http://www.vocento.com/politica-privacidad/, y pudiendo oponerse con posterioridad a los envíos publicitarios en el modo que en cada comunicación se indicará. La mecánica de la promoción, exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y los que fueran inciertos, incompletos o no fueran actualizados, el Responsable quedaría facultada para excluir del Concurso/promoción al participante en cuestión.

7. Responsabilidad

El Organizador, así como cualquiera de las empresas relacionadas con esta promoción, no asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza, que pudieran sufrir los participantes de la presente promoción y/o un tercero, y que vengan derivados de la falta de disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento del perfil de Instagram por motivos imputables a terceros.

En este sentido, el Organizador excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el usuario y/o un tercero, que vengan derivados de la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de los mencionados sitios web y redes sociales, y que pudieran afectar o impedir la participación en la presente promoción, su normal desarrollo o la correcta transmisión de los contenidos.

El Organizador queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad a partir del momento en que se adjudiquen los premios a ganadores. El Organizador quedará eximido de toda obligación o compensación con los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal, hubiera de ser anulada o suspendida la presente promoción, situación que se pondría en conocimiento de los participantes.

El Organizador no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el ganador.

8. Otros aspectos

El Organizador se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. En este caso, el Organizador lo comunicará oportunamente a través del Site www.elcorreo.com o del Site en que se participa.

Al participar en esta promoción reconoces y aceptas que los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los materiales de esta promoción corresponden a El Organizador.

La reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualesquiera materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual/industrial del titular.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso del mal funcionamiento del servicio de Internet que impidan a los Participantes la adecuada participación y cumplimiento de los requisitos de participación de la Promoción, no siendo responsable el Organizador de los problemas de transmisión o pérdida de e-mails, que no sean imputables al Organizador.

Los Participantes serán responsables de la veracidad de los datos de identificación que faciliten, no admitiéndose reclamaciones de terceros por tales circunstancias. El Organizador se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad directa del Organizador, sin que de ello se deriven responsabilidades para el Organizador ni derecho a indemnizaciones a los Participantes.

El Organizador se reserva además el derecho de utilizar el nombre y la imagen de los Participantes en todo lo relativo a la presente Promoción, por lo que los Participantes consienten en la utilización, publicación (comunicación o puesta a disposición) y reproducción en todo el mundo y sin limitación, de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, incluso con fines promocionales o informativos, sin compensación económica de cualquier clase para los Participantes o quien resulte ganador.

El Organizador se reserva el derecho a expulsar de forma unilateral de la Promoción a cualquier Participante que incumpliere las presentes Bases, que llevare a cabo actuaciones fraudulentas o de cualquier otra forma alterare el normal funcionamiento o desarrollo de la Promoción o eludiere o inutilizare los mecanismos establecidos para procurar la libre concurrencia en la misma o cuya participación pudiese tacharse de abusiva o fraudulenta por otros motivos, así como de perseguir dichas conductas, con todos los medios que el Ordenamiento Jurídico pone a su disposición. En particular, queda prohibido el registro mediante robots, desarrollos tecnológicos o cualesquiera medios que permitan el registro automático de los participantes, para cuya investigación el Organizador queda expresamente autorizado a auditar y rastrear los registros empleando los medios oportunos al efecto.

En caso de que (i) no hubiera Participantes; o (ii) el seguimiento fuera inferior al esperado, el premio podría declararse desierto. Así mismo, esta Promoción podrá cancelarse, incluso una vez empezada, por circunstancias de fuerza mayor, a consideración del Organizador.

Asimismo, si el Ganador (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos establecidos en estas Bases, los premios correspondientes a los mismos podrían declararse desiertos.

Ni Facebook ni Twitter ni Instagram participan, ni controlan ni son responsables de la acción promocional patrocinada por El Organizador. Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente Promoción, tanto el Organizador como el Ganador y Participantes en la misma, hacen expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao.

EL HECHO DE PARTICIPAR O INTENTAR PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN. EN CASO DE SITUACIONES NO PREVISTAS, EL ORGANIZADOR DECIDIRÁ EN CADA MOMENTO.