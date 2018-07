Régimen semiabierto para el asesino de Amaia Azkue Ander Etxeberria, en un coche, de camino al juzgado. / Michelena La medida se adopta porque el joven evoluciona de forma favorable al programa y ha cumplido siete de los diez años de la condena JAVIER PEÑALBA Miércoles, 25 julio 2018, 11:18

El Juzgado de Menores de San Sebastián ha concedido el régimen de internamiento semiabierto a Ander Etxeberria, autor del asesinato de Amaia Azkue, un crimen que conmocionó a la sociedad guipuzcoana. La decisión ha sido adoptada hace solo unos días, en vísperas de que se cumplan siete años de la detención del joven, que cuando cometió los hechos tenía 17 años, y con la oposición de la fiscal delegada de menores, Mercedes Bautista.

Etxeberria, que actualmente cuenta con 24 años, continúa en el centro de menores de Ibaiondo. La favorable evolución del joven azpeitiarra en el programa de resocialización que se le impuso unida al hecho de que ha cumplido ya más de la mitad de la pena a la que fue condenado constituyen los principales pilares en los que se sustenta la decisión.

El cambio de grado en el cumplimiento permitirá a Etxeberria disponer de una mayor libertad de movimiento. En el régimen cerrado, los internos solo pueden residir en el centro, donde asimismo desarrollan las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Sin embargo, los que permanecen en semilibertad, aun cuando han de continuar en el centro, pueden realizar fuera del mismo algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas. De acuerdo con la ley, la realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y el juez puede incluso dejarlas en suspenso.

Las nuevas condiciones de las que ya goza Ander Etxeberria le permitirán, según sean sus actuales inquietudes, continuar con sus estudios fuera de Ibaiondo o iniciar una nueva etapa formativa o laboral. No obstante, la salida de Ibaiondo no será a su libre albedrío. Solo podrá hacerlo para asistir a las ocupaciones establecidas y, además, tendrá que ir acompañado de un educador. Pese a esta restricción, no cabe duda de que Etxeberria disfrutaría de un mayor grado de libertad.

Ander se entregó la víspera de cumplir 18 años, cinco meses después de perpetrar el crimen. El acusado, por lo tanto, estuvo sujeto a la jurisdicción especial para menores y pese a que cuando fue juzgado y luego sentenciado era ya mayor de edad, la autoridad judicial acordó que cumpliera la pena en Ibaiondo.

Basado en informes

La actual flexibilización del régimen se sustenta en los informes elaborados por el equipo psicotécnico y el servicio judicial de ejecución de medidas que han evaluado su comportamiento y han destacado la evolución favorable que ha experimentado Etxeberria, de ahí que consideren que para su resocialización sería conveniente que se le concediera el régimen semiabierto.

Hace cuatro años, en otra vista similar, Ander Etxeberria pidió perdón a la familia de Amaia. Era la primera vez que lo hacía y fue también la primera vez que el joven admitía de manera explícita su autoría. Es cierto que hace siete años, cuando se entregó ante el fiscal, reconoció su participación en el delito. Sin embargo, esta postura la mantuvo muy poco tiempo, ya que en una segunda declaración se desdijo de todo lo anterior. Entonces manifestó que no cometió el crimen que se le imputaba y añadió que el autor fue un individuo que, según afirmó en el juicio, el día de los hechos le recogió en autostop en Zarautz.

La sentencia, sin embargo, echó por tierra su versión. Los tribunales declararon probado que el acusado abordó el 16 de marzo de 2011 a Amaia Azkue, de 39 años, frente al supermercado de Eroski de Zarautz y que tras agredirla en dos ocasiones, obtuvo de ella las tarjetas de crédito que portaba y sus claves secretas. Añadieron los jueces en su relato que el procesado acabó con la vida de la víctima con una piedra con la que le golpeó en la cabeza y que se deshizo del cuerpo arrojándolo a las aguas del embalse de Ibai-Eder.

Por estos hechos, el joven azpeitiarra fue condenado a diez años. Se trata del máximo castigo que cabe fijar a un menor de 17 años. Fue declarado autor de un delito de asesinato, robo con intimidación, sustracción de vehículo a motor y también de un delito contra la seguridad vial, por conducir el coche de la víctima sin tener carné.