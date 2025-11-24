La redactora de EL CORREO Yolanda Veiga gana el premio de periodismo contra la violencia de género de la Fundación Aliados Recibe un galardón por un reportaje sobre el problema de los menores tutelados a los que les falla el sistema y vuelve a ser objeto de abusos

El Correo Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:07 Compartir

La periodista de EL CORREO Yolanda Veiga recogió ayer el premio al mejor reportaje sobre violencia de género en la categoría de periodismo escrito concedido por la Fundación Aliados. La entrega se produjo en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. A esta edición, la décima, de estos galardones se presentaron 112 trabajos publicados en medios de comunicación españoles. Este dato supone un hito, al superar las 1.300 candidaturas presentadas a lo largo de su historia, lo que consolida este galardón como un referente en el reconocimiento de las buenas prácticas profesionales que contribuyen a la defensa y difusión de los valores contra esta lacra social.

El premio a la periodista Yolanda Veiga se ha concedido por su artículo 'Abusos sexuales a menores tutelados: así ha fallado el sistema que debía protegerles', publicado en este diario el 21 de junio y que pueden leer aquí. Según los responsables de la Fundación Aliados, el reportaje «destaca por su valiente investigación sobre las grietas del sistema de protección, poniendo el foco en la vulnerabilidad de unos menores que, ya dañados por sus familias de origen, acaban siendo víctimas de redes de explotación». Tras recoger el galardón, Veiga aprovechó la ocasión para reivindicar el «papel de los medios locales» y destacó el valor de la investigación. »Al elaborar el reportaje creíamos que nos íbamos a encontrar casos aislados, pero nos ha sorprendido que no son residuales, sino que existen auténticas mafias organizadas que se aprovechan de vulnerabilidad de niños y, sobre todo, de niñas», indicó.

Tratamiento veraz de las noticias

La presidenta de Aliados, Almudena Fontecha, explicó por su parte que «los premios son posibles por la suma de muchas voluntades». «Reconocen el valor del periodismo que trabaja con rigor, con datos y con tratamiento veraz de las noticias», indicó, para añadir a continuación «nos sentimos orgullosos por las diez ediciones que alcanzan los premios, pero también debemos ser conscientes de que tenemos que seguir poniendo en valor el papel de informar y cuestionar la realidad para desechar mantras que no son verdad, como el del alto porcentaje de denuncias falsas». «La violencia de género es la manera más extrema de desigualdad en nuestra sociedad y los medios tienen una labor muy importante para sensibilizar», explicó la presidenta. Además, Fontecha se mostró especialmente preocupada porque uno de cada cuatro jóvenes rechace la existencia de la violencia de género y la mitad de los casos tenga que ver con ellos.