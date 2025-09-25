Cómo reconocer si una persona está sufriendo un ictus, según un médico El especialista explica los síntomas

B. Vergara Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:45

Uno de los factores de riesgo en el caso de los ictus es la edad. Pero no es, en absoluto, determinante. Es por ello que resulta fundamental detectar de forma rápida los síntomas. Los explica José Manuel Felices, especialista en Radiodiagnóstico y Radiología, en su perfil de TikTok.

En un vídeo al hace mención el médico puede observarse a un hombre golpeando un saco de boxeo cuando, de repente, comienza a tener dificultades en sus movimientos. Felices hace mención al acrónimo FAST (rápido, en inglés): Face (cara), Arm (brazo), Speech (habla) y Time (tiempo).

Es importante fijarse en la expresión facial. La boca puede ser determinante: si el labio se desvía hacia un lado y la persona no logra moverla, es un signo de alarma. «Si lo ves, pídele que enseñe los dientes y cierre los ojos. Si no puede, alerta», señala Felices. Si se da esta circunstancia hay que ponerse en contacto con los servicios de emergencia.

Otro de los síntomas es la incapacidad de mover un brazo, explica este médico, que es Intervencionista en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de El Palmar (Murcia). Para comprobarlo hay que pedir al sujeto que coja un objeto. Si no puede se debe considerar la posibilidad de un ictus.

El habla también es un factor. Felices aconseja preguntarle su nombre y que repita la siguiente frase: «El cielo es azul». Si tiene dificultades, hay que alarmarse. Es fundamental actuar rápido.

No es necesario que se presenten todos los síntomas para sospechar que una persona está sufriendo un ictus. Ante la aparición de uno solo, se debe llamar a emergencias.

Si una persona sufre un ictus, el facultativo recomienda ponerle en posición recostada, evitando que quede completamente tumbada. Además no se le debe dar agua ni comida, ya que existe riesgo de atragantamiento.

