¿Es recomendable lavar la carne antes de cocinarla? Un carnicero aclara la duda: «Os lo pido por favor...»

Cada uno tiene unas costumbres distintas a la hora de cocinar ciertos alimentos, bien porque lo han visto en sus casas o porque siguen alguna recomendación. Así, hay personas que, antes de colocar cualquier tipo de carne en la sartén, la ponen previamente bajo el grifo y la pasan por agua.

Uno de los carniceros más populares de TikTok, @el_as_carnicero, ha querido dar su opinión sobre este gesto que no ha dudado en calificar de «peligroso». Según explica el profesional, una de sus clientas le pidió un pollo. «Me dijo, no me lo envuelvas mucho, no le pongas papel, que en cuanto llegue a casa lo voy a lavar para quitarle la suciedad». En este momento, el carnicero se quedó con la boca abierta.

«Pero, ¿usted sabe lo peligroso que es lavar cualquier tipo de carne?», respondió. «Puede contener bacterias y cuando lo metemos bajo el grifo, todas las salpicaduras de agua pueden infectar algún electrodoméstico, los utensilios de cocina, el fregadero...», explica.

«Puede producir enfermedades como la salmonella. Esto puede derivar en dolores de tripa, vómitos... Es peligrosísimo», añade. Por lo tanto, lo que habrá que hacer será «cocinar el alimento a 65 grados y si tiene alguna bacteria, se va a eliminar. Pero, os lo pido por favor, no lavéis la carne», insiste.

