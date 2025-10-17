El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rechazan a un aspirante a trabajar en un bar de San Sebastián por hacer esta pregunta

El establecimiento está ubicado en la Parte Vieja de la ciudad

B. V.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Una persona que estaba interesada en trabajar en un bar-restaurante de la Parte Vieja de San Sebastián fue rechazada para el puesto por preguntar cuáles serían las condiciones laborales. Este caso ha sido publicado por el perfil 'Soy Camarero', la popular cuenta que acostumbra a denunciar este tipo de situaciones en la hostelería.

En el anuncio, el establecimiento busca ayudante de camarero «con papeles y experiencia mínima de un año». Además, entre los requisitos piden «español nivel avanzado». Respecto a la jornada, sostienen que sería completa, si bien no especifican el sueldo. Sin embargo, cuando el candidato pregunta por esta cuestión queda excluido de forma automática.

Todo comienza con un anuncio en internet. El aspirante al puesto escribe al anuncio y el responsable del establecimiento le responde si desea hacer una prueba. Le cita un día para que trabaje dos horas, con lo que el candidato está de acuerdo, si bien le pregunta qué bar es exactamente y «qué está ofreciendo».

Un asunto que parece no gustar al responsable del local: «¿Qué estoy ofreciendo? ¿A qué te has apuntado?». El candidato, que está interesado por las condiciones laborables, le replica: «No pones horario ni nada, eso estoy preguntando, qué jornada ofreces».

Acto seguido, el candidato queda rechazado. «Lamentablemente, no fuiste seleccionado para este puesto. ¡Mantén el ánimo alto, otros empleadores están esperando escuchar de ti!», se puede leer en el mensaje automático del chat. En el anuncio sí se especificaba que el trabajo era para jornada completa. Sin embargo, no se especificaba el sueldo.

