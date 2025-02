Otro lío con las rebajas de verano

María Rego Jueves, 14 de mayo 2020, 01:38 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Las rebajas traen de cabeza a los comerciantes en su regreso al mostrador. El pasado sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) donde recogía una orden en la que se advertía que las tiendas no podrían establecer los tradicionales descuentos de verano para evitar «aglomeraciones». La norma emitida por el Gobierno central especificaba que esa «restricción» no afectaba a las ventas por internet. Una medida que ha provocado un enorme revuelo y críticas por parte de los pequeños negocios, que se sienten perjudicados respecto de las grandes cadenas, con fuertes divisiones de venta de artículos por Internet.

La polémica vivió ayer un segundo capítulo de cierto desconcierto. El Ministerio de Comercio envió una comunicación por la mañana a la patronal de comercio textil Acotex en la que aseguraba que las tiendas físicas podrían aplicar las rebajas mientras se pusieran medias para evitar «aglomeraciones». Horas más tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, envió un mensaje opuesto durante una rueda de prensa. «Las rebajas estarán prohibidas por la posibilidad de aglomeraciones, no así en el negocio online», aclaró sin dar espacio a nuevas lecturas.

La confirmación de que los comerciantes estaban en lo cierto cuando leyeron el BOE supone un mazazo para un sector que acaba de levantar la persiana tras dos meses de parón. No tanto por la prohibición de las rebajas sino por restringirlas sólo en las tiendas físicas y dar vía libre al comercio web para llenar sus escaparates de tentadoras promociones. La decisión del Gobierno central supone «un error monumental» a ojos de Rafael Gardeazabal, presidente de BilbaoDendak, consciente de que los negocios locales lo tienen más difícil en la jungla online. «En internet hay una competencia desleal brutal y en el confinamiento se ha puesto de manifiesto», se queja.

En la red, coincide Diego Martínez de San Vicente, al frente de la asociación de comerciantes Gasteiz On, los negocios más pequeños «no pueden competir de igual a igual». Por eso, ayer, cuando el Gobierno vasco comunicó al sector -por carta y en una videoconferencia- que habría rebajas en el comercio tradicional siempre que se garantizara la ausencia de aglomeraciones, más de uno respiró con cierto alivio. Pero la tranquilidad duró pocas horas porque la consejería liderada por Isabel Muela sólo conocía la versión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, e Illa aún no se había pronunciado en público al respecto. El ministro de Sanidad no dejó lugar a dudas: descuentos sí pero únicamente online.

Temor a precios agresivos

En BilbaoDendak habían puesto sobre la mesa alternativas como aplazar el comienzo de las rebajas en todos los negocios a mediados de agosto. «Así saldríamos juntos en el momento oportuno y sería bueno para el comerciante y también para el consumidor», defendía Gardeazabal, que teme que las franquicias y las grandes cadenas se pongan en marcha con «precios agresivos» que hieran de muerte a la tienda pequeña. El sector textil es uno de los que peor panorama tiene. Tras dos meses con la mercancía en el almacén, «se les ha echado la temporada encima», reconoce Martínez de San Vicente.

La patronal que agrupa a esos negocios, Acotex, también se vio sorprendida por la decisión de Sanidad pues recordó que la fase 1 de la desescalada ya establece distancia entre clientes y una capacidad máxima del 30% contra posibles aglomeraciones. Desde Anged, que representa a las grandes superficies, criticaron la medida por añadir «más incertidumbre» al sector y la asociación que engloba a firmas como El Corte Inglés o Ikea advirtió de que los comerciantes no han puesto «la más mínima objeción» a todas las medidas de prevención e higiene.