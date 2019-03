«En realidad, no me siento cómodo en el agua»

Conocido como 'el Maestro' en su profesión, Carlo Borlenghi fue el primero, hace cuarenta años, en sacar fotos náuticas desde ángulos imposibles, cuando nadie veía el mar bajo esa perspectiva. Fotógrafo oficial de BMW y Rolex «porque es imposible cubrir una regata como free lance», combina las imágenes que piden los patrocinadores con las que a él más le gustan. El jueves llega a Bilbao para inaugurar el Sail in Festival y hasta el 11 de marzo algunas de sus espectaculares fotografías se exhiben en las estaciones de metro del centro de la ciudad.

-¿Dónde empezó a tomar fotos náuticas?

-Nací frente del lago de Como y saqué mi primera foto como hobby con diecinueve años. Empecé a ganar un dinero extra vendiendo fotos a los marineros para costear mis estudios de ingeniería. Un buen día, durante una regata, Vogue compró dos o tres de aquellas imágenes y me animaron a dedicarme profesionalmente a la fotografía.

-Supongo que no sería fácil enviar fotos desde el mar sin internet.

-Era muy complicado, hablamos de los ochenta. Por eso decidí abrir una agencia especializada en el mar (Sea & See) con un grupo de diez fotógrafos.

«Mi primera cámara digital costaba tanto como una casa en el lago de Como. Fue una buena inversión»

-¿Cuál es la regata más espectacular que ha vivido?

-La Rolex Sydney Hobart, con olas de cinco metros y sesenta nudos de viento, es increíble, bellísima.

-Supongo que le encanta navegar.

-En realidad no me gusta, no me siento cómodo en el agua. Cuando tengo tiempo libre, prefiero esquiar en St. Moritz. La primera regata que hice fue un desastre, me mareé muchísimo.

-¿Y ha cambiado de idea después de fotografiar cientos de regatas y viajar por todo el mundo?

- Sí, me he dado cuenta de que es un deporte muy inteligente, de estrategias. Todo el equipo debe estar muy coordinado. La velocidad de los barcos es enorme y puedes llegar a perder hombres en el agua.

-¿Cuál ha sido su mayor aventura en el mar?

- En una regata, un catamarán perdió el control, atravesó mi barco y tuve el tiempo justo para tirarme al agua. Este ha sido el momento más arriesgado de mi vida. Por suerte ninguna de las personas que estaban a bordo resultó herida de gravedad. Tardé dos meses en superarlo, pero seguí adelante.

-Capa decía que la mejor foto sale cuando estás en la primera línea de batalla.

-Siempre busco distintos ángulos, a veces estoy demasiado cerca del barco que fotografío y otras tomo la imagen con un dron, porque es mejor vivir que jugarte la vida. La foto perfecta llega cuando la visualizas previamente en tu cabeza y suele suceder al amanecer o al anochecer.

-¿Qué importancia tiene la tecnología?

-Mi primera cámara digital auto focus costaba tanto como una casa en el lago de Como, pero fue una buena inversión porque me sirvió para enviar rápido y en alta calidad las fotos a los medios. Ahora con el Iphone cualquiera puede hacer y enviar fotos a gran velocidad. El truco es ser más rápido y conseguir aún más calidad con una buena cámara.

-¿Puede adelantar algo de lo que hablará en Bilbao?

-Para mí no es tan importante mostrar el barco en conjunto, sino fotografiar un detalle. Me gusta sacar fotos submarinas y las hago con un palo porque no nado bien. Aquello fue una buena idea, antes de que aparecieran las cámaras submarinas, porque no quería tirarme al agua y ahora todos usan este sistema en las regatas. Fotos que salen mitad dentro del agua, mitad fuera y con las que se puede retratar un ángulo imposible. Los detalles ocultos de la navegación son bellos, esa es la magia de la fotografía. Amo sacar este tipo de fotos, aunque me dé miedo el mar.