La realidad del alzhéimer: a la espera de que los avances en investigación lleguen a los enfermos

La investigación ha dado pasos de gigante desde 2022 pero el diagnóstico para los enfermos resulta igual de demoledor que hace dos décadas

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:32

Auguste Dieter tenía 51 años cuando su marido, un trabajador ferroviario, la internó en uno de los hospitales de Frankfurt, la ciudad alemana en la ... que vivían. Allí trataban a enfermos psiquiátricos y epilépticos. Esta ama de casa llevó una vida más o menos normal hasta que en 1901 empezó a sufrir problemas de memoria, delirios y a gritar y llorar durante horas por la noche. Obsesionado con el caso, un psiquiatra se ocupó de ella durante los cinco años que permaneció en el centro, hasta su muerte el 8 de abril de 1906. En la autopsia, el médico encontró en el cerebro de Auguste varias anormalidades. Le llamaron la atención sobre todo una especie placas que se habían acumulado en el órgano. Aquel médico se llamaba Alois Alzheimer. Auguste fue la primera paciente en el mundo a la que se le diagnosticó con la más común de las demencias.

