La razón por la que los huevos nunca deben dejarse en la puerta de la nevera, según Boticaria García La divulgadora de contenido ha explicado por qué es la peor zona para dejarlos en el frigo

G. C. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Más de uno se habrá hecho la pregunta. ¿Por qué el súper tiene los huevos en los estantes pero en casa siempre los metemos en la nevera? Pocos lo sabrán, pero tiene su explicación científica. La ha desgranado Boticaria García para sus seguidores en su cuenta de Instragam. La respuesta es simple, aunque necesita desarrollo. «Porque los huevos sudan». También desvela el motivo por el que la puerta de la nevera es el peor para guardarlos.

La divulgadora ha explicado que «la cáscara no es impermeable» y cuenta con hasta 17.000 poros. Hay que tener cuidado porque «pueden ser la entrada para bacterias como la salmonella». Por ello, la gallina protege a sus futuros polluelos impregnándola con una cutícula. «Es una especie de barniz antibacteriano que sella los poros y a la vez deja pasar gases como el CO2, el oxígeno, el vapor de agua... pero no bichos», desgrana García.

El problema es que la cutícula «es sensible». «Si el huevo suda, se forma condensación y puede disolverse. En ese caso, las bacterias pueden colarse», detalla. Es por eso por lo que los supermercados los tienen «en temperatura ambiente». «Para que no haya cambios bruscos al salir a la calle. Si estuviesen en nevera y luego los metes en el maletero a treinta grados... sudarían y adiós cutícula», resume la creadora de contenido.

«En casa los metemos corriendo en la nevera porque en la cocina hay cambios brucos de temperatura. Tu cocinas, luego apagas, abres ventanas, cierras... en invierno hace un frío que pela. Y la condensación encima de la encimera puede cargarse la cutícula», resume. El frigorífico permite mantenerlos a «temperatura constante». «Lo sacas justo para cocinar».

Termina con una curiosidad. «El peor lugar para guardarlos paradójicamente es la puerta de la nevera. Cada vez que abres cambia la temperatura... más riesgo de que sude el huevecillo. ¡Di no a las hueveras en la puerta de la nevera!», exclama.

Temas

Audiencias