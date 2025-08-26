El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La mayoría de los participantes son nacionales, pero también hay personas de otros países. Javier Rosendo

La 'rave' de Cantabria se oye a «20 kilómetros»

Una fiesta ilegal que dura ya cuatro días desata la polémica y moviliza a la Guardia Civil, que sólo puede identificar a los asistentes e impedir que se sumen más

D. Martínez / K. Barquín

Martes, 26 de agosto 2025, 00:11

Una fiesta ilegal convocada a través de canales de difusión privados lleva cuatro días sembrando la polémica en Cantabria. La 'rave' que se celebra en ... las canteras de Roiz, en el municipio de Valdáliga, ha reunido a unas 400 personas -el alcalde eleva esta cifra hasta los 800-, y aunque aquello tenga pinta de seguir, fuentes de la Guardia Civil confiaban en que hoy culmine un desalojo que, visto lo visto, no tienen otro remedio que calificar de «progresivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La 'rave' de Cantabria se oye a «20 kilómetros»

La &#039;rave&#039; de Cantabria se oye a «20 kilómetros»